Vandet i Det Sydfynske Øhav stiger, og lige nu kæmper et ældre ægtepar med at barrikadere deres redskabshal på Fjællebroen Havn. De har brug for flere hænder, og Line Klivager fra Faaborg Røgeri Café er allerede sammen med sin kæreste taget til Fjællebroen for at hjælpe.