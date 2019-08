Viceborgmester trænger til aflastning efter intern kritik: Rutineret politiker rykker frem i Venstre

Faaborg-Midtfyn: Den erfarne Venstre-politiker Kristian Nielsen fra Brobyværk, får større ansvar internt i Venstres byrådsgruppe.

Her skal han nemlig aflaste politisk ordfører og viceborgmester Søren Kristensen fra Vantinge.

Det er således Kristian Nielsen, der er ordførende for Venstre i forbindelse med de i gangværende forhandlinger om kommunens budget, ligesom det i øvrigt også var sidste år. Nyt er det, at Kristian Nielsen også er sit partis repræsentant i gruppeformandsmøder, altså de mere uformelle møder mellem de politiske ledere.

Ifølge Søren Kristensen er det et spørgsmål om tid for hans vedkommende:

- Selvom budgetforhandlingerne er vanvittigt spændende, så falder de sammen med højsæsonen arbejdsmæssigt for mig som landmand. Samtidig er jeg i mit bagland - med rette - kritiseret for, at jeg informerer for lidt om, hvad der sker på gruppeformandsmøderne, og jeg må erkende, at det desværre er mine egne partifæller, det ofte bliver prioriteret lavest, når min sparsomme tid skal fordeles, så jeg er glad for at Kristian kan træde til, siger Søren Kristensen.

Søren Kristensen fortsætter som politisk ordfører i gruppen og er altså den, der fremlægger politikken på vegne af den syv medlemmer store Venstre-gruppe. Han fortsætter også som viceborgmester, så han er altså stadig i det "forretningsudvalg", der tilrettelægger byrådsmøderne.

Kristian Nielsen kalder det en "praktisk løsning":

- Der er kun 24 timer i døgnet, og det er krævende både at være formand for Teknik og Miljøudvalget, viceborgmester og at drive et landbrug, så nu har vi fundet en løsning, forklarer Kristian Nielsen.

- Er det en løsning, der giver dig mere viden og indflydelse, mens Søren Kristensen er kransekagefiguren?

- Ja, det kan du godt sige.

- Når du får viden og indflydelse, burde du så ikke være den, der tegner Venstres gruppe?

- Vi har fundet en praktisk løsning. Det handler om at få tingene til at fungere. Det gør vi så i et samarbejde.

Søren Kristensen er fortsat Venstres bud på en borgmesterkandidat.

- Det blev jeg valgt til i 2017, og det er der ikke ændret på, siger Søren Kristensen.

Næste gang, Venstre har spørgsmålet om spidskandidat på dagsordenen, bliver i 2020.