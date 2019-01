Viceborgmester: Vi har brug for at være på forkant med klimasikring af havnen

Venstre-politiker og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen, var onsdag i Faaborg for at se konsekvenserne af stormfloden med egne øjne.

Faaborg: - Jeg er glad for at se, at det ikke gik værre, når man tænker på, hvordan prognoserne så ud tidligere på dagen. Vandstanden når ikke ligeså højt, som den gjorde for to år siden, lød det fra Søren Kristensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, da han onsdag midt på eftermiddagen var ude for at inspicere langs vandkanten på Faaborg Havn.

Han mener, at onsdagens stormflod siger noget om, hvor vigtigt det er at få klimasikret havnen hele vejen fra Lillestrand til Østerbrogade.

- Vi har brug for at være på forkant, og derfor ligger det også indbygget i arkitektkonkurrencen omkring slagterigrunden, at der skal klimasikres. Det skal udtænkes af nogle, som er eksperter på området, og som har mere forstand på det end mig. Derfor kan jeg heller ikke gå nærmere ind i, hvad klimasikringen konkret skal bestå af, siger Søren Kristensen.

Hvordan vil I sikre jer, at klimasikringen bliver ambitiøs nok?

- Vi ved jo ikke, hvad der venter. Så vi må tage udgangspunkt i de prognoser, der ligger. Der bliver lavet nogle 50-års og 100-års prognoser, som forsøger at sige noget om, hvordan tingene vil udvikle sig over de kommende år. Jeg kunne godt forestille mig, at vi ville tage udgangspunkt i en 50-års prognose, siger Søren Kristensen og håber, at økonomien vil tillade, at klimasikringen også æstetisk kommer til at passe ind i havnemiljøet.

- Jeg er spændt på, hvad der bliver budt ind med i forbindelse med konkurrencen, for der bliver nytænkt på det her område i disse år. Det er jo ikke kun i Faaborg og omegn, vi har de her problemer, fastslår Søren Kristensen.