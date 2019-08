Vibeke Johannessen slår dørene op til ny udstilling i Galleri Art2Joy

Nr. Søby: Søndag 25. august klokken 11-16 slår Vibeke Johannessen dørene op til Galleri Art2Jou for at vise en ny udstilling frem.

- Sommeren går på held og de fleste af os har fået ladet op og putte rigtig gode minder i livets rygsæk - en sommer der også har budt på maleglæde, oprydning i mit atelier og ny inspiration til billeder i Galleri ART2JOY. Kom, kig ind og lad dig inspirere, siger Vibeke Johannessen i en pressemeddelelse.

- Der er mange nyheder i udstillingen, men også et rigt udvalg af billeder til rigtig gode priser. I forbindelse med oprydning i atelieret har jeg fundet nogle billeder frem, der sælges med op til 50 procents rabat. Mit motto er, at "kunst skal ses live i hjemlige omgivelser og med penslerne indenfor rækkevidde". Det er der rig mulighed for, når man besøger Galleri Art2Joy på Odensevej 5 i Nr. Søby, opfordrer Vibeke Johannessen.

Vibeke Johannessen arbejder både med abstrakte billeder, hvor det er farvernes spil der fascinere, og med figurative udtryk, hvor fokus primært er på portrætter og de menneskelige udtryk.