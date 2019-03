Vesterparken totalrenoveres for 56 millioner: Bliver huslejen for stejl for beboerne?

- Beboerne glæder sig meget til de nye boliger - og det kan jeg godt forstå. Det er efterhånden 10 år siden, vi begyndte at tale om en fremtidssikring af Vesterparken. Men at det skulle blive til en helhedsplan, der er så omfattende som denne, var der vist ingen, der havde drømt om, siger Kim Hybel, kundechef i Servicecenter Domea Faaborg-Midtfyn i en pressemeddelelse.

Renoveringen har været på tegnebrættet i snart et årti, så boligerne har længe trængt til en kærlig hånd. Derfor er de involverede naturligvis glade for, at planen nu er på plads.

Det betyder, at mange af parkens beboere skal genhuses, mens renoveringerne står på. Til gengæld har de udsigt til at vende hjem til boliger, der er langt bedre end dem, de forlod.

Ringe: 68 boliger i Vesterparken i Ringe skal have en gennemgribende renovering. Budgettet til projektet landede på 56 millioner kroner på, da beboerne stemte ja til helhedsplanen for nylig.

Hvad med plan B?

Selv om planen er vedtaget, er det dog ikke alle beboere, der er ovenud begejstrede.

- Jeg synes, der blev skøjtet ret hurtigt hen over muligheden for plan B, hvor man nøjes med at reparere på tagene og vinduerne. Det havde været ganske fint for os, siger Peter Kristensen, som bor i Vesterparken med sin kone og tre børn.

Han og familien får svært ved at få det hele til at løbe rundt, hvis de kommer hjem til en bolig, hvor huslejen er steget med 1000 kroner.

- Vi bor i Vesterparken, fordi det er billigt for os. Så en stigning i vores husleje vil gøre vores økonomiske råderum endnu mindre, fortæller familiefaren.

Han ser dog alligevel sin familie som heldig, da de er blevet lovet at have en bolig at flytte tilbage til. Hvad han ikke tror er alle forundt.

- Som jeg kan forstå det, bliver der 14 færre boliger, og det må jo betyde, at nogle skal flytte ud. Jeg er ikke sikker på, at alle vil gøre det frivilligt. Jeg kunne godt forestille mig, at der kommer en dramatisk øråds-stemning på et tidspunkt.

Peter Kristensen og familiens bolig er en af de sidste, der skal renoveres, så de skal ikke genhuses før sidst i 2020. Her håber de ikke at skulle flyttes til Ryslinge, som de har fået stillet i udsigt. Familien har nemlig ikke nogen bil.