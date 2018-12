Vester Åby: Søndag den 16. december kan man kl. 16 overvære en julekoncert i Vester Åby Kirke. Her opfører Vester Skerninge Sangkor under ledelse af Jakob Hedegaard hele part 3 samt udvalgte steder fra part 2, der bl. andet indeholder det højt elskede "Hallelujah". Koret møder med sine egne rutinerede solister på nær tenoren, Per Mikael Strømberg, der er ifærd med at afslutte sin sangeruddannelse på solistlinjen på Syddansk Musikkonservatorium. På instrumentalsiden har koret dog også måttet hente forstærkning af den unge lovende organist Jens Adam Hørning.

De øvrige stemmer er sopran Sofie Ljungdahl, Jette Gundestrup synger alt og Bo Apel Hemmingsen synger bas. Vester Skerninge Sangkor, der snart har 50 år på bagen har med sin gedigne sangtradition på fineste vis placeret sig som et af Fyns bedste klassiske kor. Koret kan datere sin sangkultur tilbage til den kendte digterbonde Mads Hansens (1834 - 1880) folkekor. Vester Skerninge Sangkor har tradition for opførelsen af større klassiske værker for orkester og solister.