Verden rundt med violin, men: Musikken kan ikke betale huslejen

37-årige Alfkil Thorbjørn Wennermark er født og opvokset i Årslev, men har optrådt i Operahuset i Sydney, været på tourné i Kina og studeret hos jazzviolinisten Didier Lockwood i Frankrig. Musikken har ført ham verden rundt, og til efteråret vender han tilbage til sin hjemby.

Midtfyn: Midtfynboen Alfkil Thorbjørn Wennermark har et helt utroligt CV. Med violinen under armen har han formået at fylde sine 37 år med oplevelser, der har ført ham kloden rundt. Alfkil Thorbjørn Wennermark er født og vokset op i Årslev, hvor hans mor stadig bor i dag. Allerede som barn spirede hans kærlighed til musikken. - Som barn var jeg glad for snore. I et af de første minder, jeg har, rendte jeg rundt og bandt almindelige snore og tråde op, så de var spændt. Dem kunne jeg så få en klang ud af, fortæller han. Herefter plagede han sine forældre om at få lov til at begynde til violin, for det var der flere af hans venner, der gjorde. - Jeg har altid været meget optaget af rytme og melodi, siger Alfkil Thorbjørn Wennermark. I dag bor han på Amager i København, hvor han spiller violin og er komponist i bandet "Gypsy Vendetta".

Gypsy-musikeren fra Årslev Alfkil Thorbjørn Wennermark er 37 år.Født og opvokset i Årslev.



Bor nu på Amager i København.



Har studeret på Ibjergskolen i Sdr. Nærå, Midtfyns Gymnasium i Ringe og har herefter taget en overbygning på Odense Musikskole.



Senere på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium efterfulgt af Oberlin Conservatory of Music i USA og sidst Centre des Musiques Didier Lockwood i Paris.



Har spillet i bandet "Gypsy Vendetta" i tre år.



Bandet udgav 1. februar deres første plade "Odd Club Copenhagen", og den 18. februar udgav Alfkil Thorbjørn Wennermark solopladen "Open Minds" under kunstnernavnet Alfi Kilimanjaro.

Bandet "Gypsy Vendetta" udgav 1. februar sin første plade ?Odd Club Copenhagen?. Privatfoto

Fra klassisk til hæsblæsende sigøjnerswing Bandet "Gypsy Vendetta" har eksisteret siden 2011, men Alfkil Thorbjørn Wennermark har indtil videre været med i tre år. Bandet består af i alt fire medlemmer, og stilen kan beskrives som fransk jazz med hurtige melodier og elementer af improvisation. - "Gypsy jazz" er en stil, der er navngivet efter den franske jazzguitarist Django Reinhardt og violinisten Stéphane Grappellis stil. Det er den franske form for jazz, som vi tager op og krydrer med noget, der dufter lidt af Balkan, lidt country-musik eller lidt irsk musik. Det er typisk meget hurtige melodier med guitar, bas og violin, fortæller musikeren. Som ung startede Alfkil Thorbjørn Wennermark ellers med at gå ad den klassiske vej med sit violinspil, men senere følte han sig mere tiltrukket af denne moderne og improvisatoriske musik. Helt præcis hvorfor bandet hedder "Gypsy Vendetta", kan Alfkil Thorbjørn Wennermark ikke forklare, for han har ikke selv været med til at vælge bandets navn. Direkte oversat betyder det "sigøjner-hævn", men bandet har hverken kontakter i den italienske mafia eller planer om blodhævn, forsikrer han. - "Vendetta" er et lidt overrumplende og offensivt ord, men i bandet er det ikke ment voldeligt. Det er mere et udtryk for, at vi er udadvendte og har en sprudlende og livsglad energi, forklarer han. 1. februar udgav bandet sin første plade "Odd Club Copenhagen".

Alfkil Thorbjørn Wennermark er født og opvokset i Årslev, men har optrådt i Operahuset i Sydney, været på tourné i Kina og studeret hos den franske jazzviolonist Didier Lockwood i Frankrig. Privatfoto: Tom McKenzie

Ikke til at leve af På trods af hans mange erfaringer kan musikjobbene ikke betale huslejen, fortæller Alfkil Thorbjørn Wennermark. Han har efterhånden været en del af branchen så længe, at han udmærket er klar over, at det kræver ekstremt hårdt arbejde og en ordentlig portion held, hvis musikken skal være eneste levebrød. - Det er ikke min drøm længere. Jeg forsøger at tage en diplomingeniøruddannelse lige for tiden, fordi det er virkelig svært at leve af musikken. Man skal virkelig være heldig og arbejde 24 timer i døgnet. Det har jeg prøvet, men nu vil jeg forsøge noget andet, fortæller Alfkil Thorbjørn Wennermark. Men musikken har givet ham en masse gode oplevelser, og musikeren fra Midtfyn har blandt andet undervist som professor i Panama og arbejdet med et symfoniorkester i Jordan. Men nu er han nået til et punkt, hvor han blot vil nyde tilværelsen. - Musikken er mit liv, og jeg har oplevet mange ting med musikken. Men der er ikke længere en milepæn, som jeg stiler efter. For mig handler det nu om at være i de ting, der allerede er, og nyde de gode oplevelser, der kommer. Til efteråret vender Alfkil Thorbjørn Wennermark tilbage til Årslev. Sammen med sit band er han i dialog med lokale spillesteder for at planlægge en koncert i sin gamle hjemby på Midtfyn.