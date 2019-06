Venteliste for at komme med på tegne/malehold: - Når folk falder fra, så sker det ved naturlig afgang

På 16 år er "Tegne/malehold Skullerodsholm" vokset fra 7 til 20 medlemmer, og der er venteliste for at komme med. For første gang nogensinde udstiller gruppen sammen 4.-9. juni i Levins Hus.

Savnede samværet om kunsten

Inge Filt har altid interesseret sig for kunst. Hun er født og opvokset i Esbjerg og Varde. Hun er uddannet lærer med hovedfag i dansk og billedkunst. Kort tid efter hun blev uddannet i 1070, blev hun ansat på Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse, hvor hun stadig bor. Hun stoppede som lærer i 1995, og startede derefter som voksenunderviser på Daghøjskolen FOF i Odense, som leder af kunstværkstedet.

- Jeg var med til at starte daghøjskolen i Odense op, og jeg var med til at lukke den, siger hun.

Da daghøjskolen lukkede i 2003, gik Inge Filt på efterløn. Men der var noget, der manglede.

- Jeg brænder for kunst og kultur, så da jeg opdagede, der var mulighed for at fortsætte i Nr. Lyndelse, sagde jeg til mine kursister, at hvis de kunne holde ud at køre helt til Nr. Lyndelse, så kunne vi være her på Skullerodsholm. Det kostede jo ingen penge - vi skulle bare betale et års medlemskab af huset her. Jeg så en mulighed for, at mine kursister og jeg kunne fortsætte med at mødes omkring billedkunst - at vi ikke bare skulle sige farvel, efter daghøjskolen sluttede, siger hun.

Seks fra daghøjskolen valgte at tage med Inge Filt til Nr. Lyndelse, og "Tegne/malehold Skullerodsholm" blev dannet i august 2003.

