Avernakø: I 2018 rasede stormen Johanne og tvang festivalgæsterne på Avernax til at rive teltpløkkerne op. De måtte genhuses i øboernes baghaver.

Og selvom vejret under festivalen i 2019 heller ikke var helt tandløst, gav det dog i år ikke nær mange så problemer for Avernax-folket, der søndag igen tog afsked med ø-livet.

- Jeg tror, festivalgæsterne blev hærdede sidste år, siger formand Jesper Kirkbak, der kunne notere sig, at der under festivalen var blevet drukket intet mindre end 900 liter øl.

- Især i går (lørdag, red.) var det varmt og solrigt, så folk har været tørstige siger han.

Arrangørerne havde allieret sig med skonnerten "Havet", som festivalgæsterne kunne booke en plads på, da de søndag skulle mod fastlandet igen.

Skibets kaptajn måtte dog aflyse sejladserne fra midt på formiddagen på grund af vind og vejr.

- Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at skonnerten kommer til at sejle mere for os i dag. Men folk får selvfølgelig refunderet deres billet, og vi har talt med Ø-færgen, der er ikke nogen, der bliver efterladt på Avernakø, lød det fra Jesper Kirkbak søndag middag.