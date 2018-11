Velgørenhedsbutik også ramt af indbrud

Faaborg: Et skilt i vinduet, der fortæller, at "Overskuddet går til verdens fattigste", gjorde tilsyneladende ikke indtryk på en yngre mand, der ved 0.30-tiden natten til fredag balrede ruden i hoveddøren til Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Østergade Faaborg.

Larmen fra det klirrende glas, må have forstyrret ham, for han stak herefter af, dog kun for at vende tilbage to timer senere, hvor han så smadrede den anden rude i dobbeltglasdøren. Han gik ind gennem den ødelagte dør, forsynede sig med genbrugstøj, -glas og -tallerkner, inden han dog flugten ned ad Bøjestræde. Undervej tabte han en del service, der blev ødelagt ved kontakten med vejen.

Et vidne i en lejlighed overfor hørte lyden af glas der knustes og kikkede ud og ad vinduet og så gerningsmanden løbe, oplyser Fyns Politi i en døgnrapport.

Gerningsmanden beskrives som mand, sidst i 20-erne, 190-200 cm høj, tynd, kort, mørkt hår, iført mørke løse bukser og en mørk hættetrøje. Hætten var trukket op, men var ved at falde ned under flugten. Gerningsmanden løb fra stedet ad Bøjestræde mod Grønnegade.