Vejstrid bilagt: Krigsti mellem landsbyer bliver folkeeje

Øster Hæsinge-Højrup: Den gamle poststi mellem Øster Hæsinge og Højrup har til tider været noget nær en krigsti mellem kommunen og en tidligere lodsejer, men nu bliver den før så kontroversielle færdselsåre folkeeje.

Tilbage i 2014 tabte Faaborg-Midtfyn Kommune en afgørelse om adgang til stien mellem landsbyerne hos Vejdirektoratet. Det skete, efter lokalrådene i Hillerslev, Øster Hæsinge og Korinth henvendte sig til kommunen og gjorde opmærksom på, at lodsejer Holger Jensen havde pløjet den del af stien, der løb over hans jord, op. Det var lokalrådene kede af, for en del borgere i lokalområdet brugte den som genvej eller bare til en travetur.

Kommunen krævede i første omgang, at landmanden genoprettede stien, men var ikke i stand til at dokumentere, at stien er offentlig, og derfor gav Vejdirektoratet Holger Jensen ret i, at han kunne gøre med stien, som han ville.

Efterfølgende skruede især byrådsmedlemmerne Søren Kristensen (V) og Claus Jørgen Bendtsen (DF) charmen på overfor landmanden, og han gik i al mindelighed med til at genoprette stien.

Siden har jorden skiftet hænder, og den nye ejer, Per Brems, er helt indstillet på at sikre offentligheden afgang.

- Faktisk vil han gå så langt som til at få tinglyst offentlig færdselsret på stien, så kommunen overtager vedligeholdelsespligten. Det er en god løsning, for de betyder jo, at vi får orden på tingene og sikrer åben adgang til Poststien til evig tid - eller i al fald så langt, jeg kan skue ud i fremtiden, siger formand for kommunalbestyrelsens Teknik- og Miljøudvalg, Søren Kristensen (V).