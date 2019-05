Vejrguderne forbander Heartland med heldagsregn: Musik og mudder i én stor pærevælling

Heartland Festivalens første dag mødte prøvelser fra oven. Heldagsregn, blæst og lave temperaturer gjorde deres for at skabe tristhed. Men musikken kæmpede tilbage.

Det svupper truende i græsset, når jeg vader rundt i slotshaven denne eftermiddag på Kristi Himmelfartsdag.

Voldgraven rundt om slottet skal ikke bekymre sig om at tørre ud, og bøgetræerne i skoven er langt fra tørstige. For de eneste pauser i den dagslange støvregn finder sted, når en rigtig byge tager over og tvinger folk i ly.

Festivalpladsen er som en gennemblødt sansende organisme. Den havde glædet sig så længe til disse tre dage, at skuffelsen over det håbløse vejr, er til at tage og føle på.

Overalt møder jeg mennesker, som mere eller mindre vellykket prøver at ignorere vejrgudernes forbandelse.

- Vi kan sagtens more os mægtigt fint, selvom vejret er dårligt, fortæller en ældre kvinde i et blåt regnslag. Men der er en vis bitterhed at spore i hendes toneleje.

Og det kan man sagtens forstå, for selvom parken tager sig smuk ud i al slags vejr, så er det beklageligt, at det regner, blæser, og at temperaturen kun kan svinge sig op på 11 grader. Folk har trods alt betalt ca. 2000 kroner for deres billetter.