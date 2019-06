Efter en trafik-ulykke lever Trine Borchers i dag med hovedpine og konstante smerter i ryg, nakke og skuldre. Hun bebrejder dog ikke den modkørende bilist, for "folk trækker helt automatisk ud midt på vejen" for at undgå et hul i vejkanten, siger hun.

Øster Hæsinge/Korinth: Dagen startede som en hver anden morgen. Trine Borchers var på vej fra hjemmet i Sandholts-Lyndelse til børnehaven i Korinth for at sætte yngstesønnen af, inden hun selv skulle videre på arbejde som bygningsmaler.

- Jeg havde endda sagt til min søn, at vi i dag kunne tage det stille og roligt, fordi vi var i god tid, fortæller 39-årige Trine Borchers i dag, fem år efter den trafikulykke, som ændrede hendes liv.

Ulykken skete på Arreskovvej mellem Øster Hæsinge og Korinth. Trine Borchers kom kørende fra Øster Hæsinge-siden, mens en mand kom kørende i modsat retning.

- I et sving ud for nummer 33 er der meget dårligt udsyn, og vejen er smal. På indersiden af svinget er en rist sunket ned under asfalt-niveau, så folk trækker ud midt på vejen for at undgå at køre ned i hullet, forklarer hun.

Det var også det, der skete den juni-morgen, hvor Trine Borchers endte i et uheld.

Den modkørende bilist trak ud midt på vejen, og inden parterne opdagede hinanden og kunne nå at reagere, var det for sent. Bilen, som kom fra Korinth-siden, ramte ind i siden på Trine Borchers' bil, hvorefter hun mistede herredømmet og kurede sidelæns langs vejen.

- Min søn, han skreg, og jeg slog hovedet ind i sideruden og fik blackout i et par sekunder, fortæller hun.

Hele siden af bilen var ridset, og sidespejlet var ikke til at finde.

Manden i den modkørende bil bremsede op og skyndte sig hen til Trine Borchers for at se, om hun og hendes søn var o.k. Det var de, fortalte Trine Borchers manden, for det troede hun på det tidspunkt.

En autostol havde sikret Trine Borchers' søn, men senere skulle det vise sig, at Trine Brocher alligevel selv var kommet til skade.