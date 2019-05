Vejbump til gene for udrykning eller manglende striber på vejen: Hvad skal avisen undersøge?

Stem på det spørgsmål, som du helst vil have, avisen undersøger.

Faaborg-Midtfyn: Hvilket spørgsmål skal avisen undersøge først?

Med den journalistiske kampagne Vores veje tager redaktionerne i Ringe og Faaborg læserne med på råd, når vi udvælger, hvilke historier vi vil undersøge og skrive.

Du kan stille et spørgsmål, hvis du mener, der er noget, vi bør se nærmere på. Du kan også stemme på et af de fire spørgsmål, som redaktionen har udvalgt blandt de spørgsmål, som læsere allerede har stillet. Det spørgsmål, der får flest stemmer, går vi først i gang med at undersøge.

Du kan stemme på et af disse fire spørgsmål frem til mandag.