Vejarbejde i Faaborg: Assensvej spærret lidt endnu

Faaborg: Benytter man Assensvej mellem Faaborg og Millinge, eller har man haft ærinder på genbrugspladsen i Faaborg i den seneste uges tid, har man helt sikkert opdaget det.

Man bliver nemlig sendt på en større omkørsel omkring Svanninge, fordi Assensvej er spærret ved rundkørslen Nyborgvej/Assensvej.

Det er kloakarbejde, der er gang i, forklarer Christian Møller, direktør for FFV.

- Vi er i gang med at forny noget kloakledning, der var meget gammelt og skrøbeligt, og det er desværre temmelig tidskrævende. Men i løbet af en uge til 14 dage skulle arbejdet gerne være færdigt, siger han.

Han forventer, at arbejdet er så langt, at der fra på fredag vil kunne etableres såkaldt prioriteret kørsel - altså at der bliver asfalteret, så der kan køres i én bane, der reguleres med trafiklys.

Men Christian Møller tør ikke lægge hovedet på blokken.

- Der kan jo opstå noget uforudset, der forsinker det, som han siger.