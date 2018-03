Faaborg: Den anmelderroste film, "The Florida Project", der vises i Helios-Teatret til og med anden påskedag, har seksårige Moonee og hendes mor, Halley, som hovedpersoner. Filmen skildrer solskinsstatens skyggeside, hvor flagskibet Disneyland står i skingrende kontrast til det fattige liv, som leves på motorvejsmotellerne i de hjemløses bydel. Men tilværelsen på det farverige motel, The Magic Castle, er ikke uden eventyr, for den seksårige Moonee gør hver dag til en fest med ballade og narrestreger sammen med områdets andre børn i sin sommerferie. Den unge, rebelske mor, Halley, prøver desperat at forsørge datteren, mens den lune motelpasser Bobby er den strikse skytsengel for de udsatte beboere.

Påskeugens anden aftenfilm er thrilleren "Red Sparrow". Den handler om Dominika Egorova, en prima ballerina, der stålsat har presset sin krop og sind til det yderste og er en mester i forførelse og manipulation. Da hun bliver alvorligt skadet og må stoppe sin karriere, bliver hun tvunget af omstændighederne manipuleret til at blive en del af den hemmelige efterretningstjeneste, "Sparrow", der træner exceptionelle unge mennesker til at bruge deres kroppe og sind som våben. Efter at have gennemgået en pervers og sadistisk træning udvikles hun til den farligste Sparrow-agent nogensinde. Jennifer Lawrence, der bl.a. er kendt fra "Hunger Games", har hovedrollen.

Sidste dag er 2. april.

Til og med fredag 30. marts vises "Loving Vincent" kl. 14, og de to eftermiddagsforestillinger i påsken er "Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn" for de mindste, mens de lidt ældre kan glæde sig over "Hulemanden Sten", begge film kl. 14.