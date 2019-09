Vandgymnastik i den lave ende

Ringe: Man er velkommen kl. 14 den 5. eller 6. september til at komme og prøve, om det er noget, når der er vandgymnastik i Ringe Svømmehal.

Vandgymnastik er en stadig mere populær motionsform, som især mennesker med forskellige handicap og skavanker har taget til sig. Selv om man lider af knogleskørhed, kan man sagtens være med.

Alle kan være med, uanset om man kan svømme eller ej. Gymnastikken foregår i den lave ende i det store bassin i 26 grader varmt vand.

Ældresagen giver et tilskud til sine medlemmer, så husk at have medlemskort med den første gang.