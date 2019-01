Faaborg-Midtfyn: Mellem klokken 14.30 og 14.40 toppede stormfloden i Faaborg.

Ifølge DMI nåede vandet op på præcis 1,6 meter over dagligt vande med betydelige oversvømmelser omkring især Faaborg Havn til følge.

Hele Faaborg Marina kom til at stå under vand, og i de kommende timer trækker vandet sig så stille og roligt tilbage, så skaderne efter stormfloden kan besigtiges.

Med 1,6 meter over dagligt vande nåede stormfloden ikke helt op på de 1,7 meter, der for et par timer siden var prognosen.