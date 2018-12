Faaborg: Der er en ret stor sandsynlighed for, at den tarm, som din julemedister er pakket ind i, er renset på en maskine fra Faaborg.

Den lille Faaborg-virksomhed Argos på Havnegade 32 er nemlig én af blot tre virksomheder i verden, der har specialiseret sig i at producere de avancerede anlæg, der kræves for at foretage en effektiv rensning af svinetarme, så de kan bruges i pølseindustrien. Detaljerne i processen skal læserne skånes for her, men det foregår på svineslagterierne, og slutresultatet er en fuldstændig ren og renset tarm, der kun svagt kan associeres til det, den oprindelig blev brugt til.

De store anlæg er blevet produceret på Argos siden 1973, og med en produktion på op til 10 store anlæg årligt løber det op - i dag er der flere hundrede Argos-producerede anlæg i brug verden over.

- USA er vores største marked i øjeblikket. På verdens største svineslagteri, der ligger i North Carolina, slagter man 3000 svin i timen, og her har man fire linjer med tarmrensningsanlæg stående ved siden af hinanden, fortæller direktør Steffen Jørgensen.

Ved årsskiftet sker et af de større vagtskifter i Argos. Efter mere end 50 år i firmaet takker Steffen Jørgensen (68) af og går på pension, og han overlader tøjlerne til sin meddirektør Henrik Kristensen (54), der har været i firmaet i over 30 år efterhånden.

Generationsskiftet må siges at være et af de mere velforberedte. Allerede for seks et halvt år siden overtog Henrik Kristensen en del af firmaet, og siden har de to direktører kørt et parløb, hvor Henrik Kristensen var leder af produktionen, mens Steffen Jørgensen primært tog sig af salg og administration.

Argos er et lidt specielt firma. 99 procent af omsætningen på årligt 13-14 millioner kroner kommer fra salget af tarmrenserne eller serviceringen af de mange anlæg, der er i drift verden over.

I praksis er Argos underleverandør - forhandlingen af maskinerne foregår i det Danish Crown-ejede datterselskab DAT-Schaub.

Ejerskiftet får ikke de helt store konsekvenser for firmaets 14 ansatte, understreger Henrik Kristensen.

- Det kommer til at fortsætte nogenlunde som i dag, og vi har heldigvis masser af lave, siger han.