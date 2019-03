Årslev: Ukendte gerningsmænd fik ødelagt en lås på porten ind til B. Jørgensen Holding ApS og derfra brækkede de en dør op til en lagerhal på området, oplyser Fyns Politi.

Døren blev formentlig brækket op med et koben.

Fra lagerhallen lykkedes det gerningsmændene at stjæle to stampere af mærket Wagger, en betonhammer og to stavvibratorer til beton.

Indbruddet er sket i tidsrummet fra 5. marts klokken 17 til 6. marts klokken 7.