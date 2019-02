Folkene bag idéen om at skabe et aktivitetshus på Slagterigrunden i Faaborg har organiseret sig i en forening.

- Formålet med aktivitetshuset og det, foreningen arbejder frem mod, er stadig, at byens borgere kan få stillet nogle værkstedsfaciliteter til rådighed, som man ikke kan etablere i sit hjem. Det kan enten være fordi, man er flyttet fra et stort til et mindre hus, eller fordi man søger arbejdsfællesskaber, oplyser Joan E. Andreasen i en pressemeddelelse.

Faaborg: De driftige folk, der arbejder på at skabe liv i "Direktørboligen" på slagterigrunden i Faaborg har nu dannet en forening til formålet. Foreningen hedder slet og ret "Direktøren" og vil skabe et aktivitetshus for voksne borgere.

Når vi betoner, at det er værksteder for voksne borgere, så skal det ikke forstås, som om vi ønsker at udelukke nogen, men fordi der følger et ansvar med at kunne omgås og betjene fx en grafikpresse, en drejebænk eller værktøj.

Uden vand, varme og el

Pt. er der forslag om, at bygningen skal rumme et syværksted, et grafikværksted, et keramikerværksted, et atelier til malegrupper, et træværksted, lokaler for "hjemløse" iværksættere og foreninger samt et cafékøkken.

Derudover skal der løbende etableres udstillinger på væggene på alle etager og trapperum, og det er tanken, at der regelmæssigt skal være workshops med forskelligt indhold, hvor man frit kan benytte værkstederne.

Folkene bag projektet er kommet så langt, at de har lavet en foreløbig fordeling af rummene i huset og udarbejdet en beskrivelse af, hvad de enkelte værksteder har brug for. Udfordringen er dog, at der hverken er indlagt vand, el eller varme i huset.

- Vi har været så heldige at få Hanne Raunsmed Andersen, byplanlægger i Faaborg-Midtfyn Kommune, som projektleder. Det er opløftende, fordi hun har stærke erfaringer med sig fra et lignende projekt, hun gennemførte med borgere i Ringe, da stationsbygningen blev forvandlet til borgerhus, siger Joan E. Andreasen.

Derudover er byggesagsbehandler Christopher Rathgen tilknyttet projektet med henblik på at få en vurdering af de tekniske muligheder for de ændringer og det løft, bygningen skal have, oplyser hun.