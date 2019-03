Søllinge: Fredag aften udbrød der brand i et privat værksted på Hellerupvej, og det var en voldsom en af slagsen.

Værstedet blev nemlig total ødelagt, og blandt andet blev tagsten hevet af for at undersøge varmeudviklingen under tagbeklædningen, oplyser Fyns Politi.

Det er brugen af en vinkelsliber, der er årsagen til branden, som opstod kort før klokken 19.