Vær med til at stoppe museumstyven Heidenreich: Tag på museumsekspedition på Egeskov

Egeskov: Denne sommer arrangeres eventen MuseumsEkspeditionen for første gang nogensinde.

Med særlige mobilspil, der leder børnene rundt på opdagelse, og præmier for hele familien, bliver det endnu sjovere at besøge Egeskov sommeren igennem.

Ved man, hvilken af Egeskovs mange udstillede biler, der er en konge værdig, er man godt på vej til at stoppe museumstyven Heidenreich og vinde præmier til hele familien.

Egeskov er et af de syv museer, slotte og stadsarkiver, der deltager i den landsdækkende sommerkampagne, der varer hele skolernes ferie.

For at tage del i kampagnen og spille med om præmier for 40.000 kroner skal man gennemføre et eller flere af de deltagende museers børnespil, som findes i den gratis Useeum-app.

Hvert enkelt børnespil er udviklet i tæt samarbejde med det enkelte museum og leder de yngste rundt på stedet med forskellige opgaver.