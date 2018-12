Vær med i Danmarks største luciaoptog

Aftensmad i fritidscenteret

Det lokale kor MediUS kommer og synger til arrangementet, og Midtfyns Fritidscenter har arrangeret aftensmad efterfølgende, så man både kan spise i centret eller købe mad med hjem. Lise Kaltoft her ligeledes illustreret, hvordan de tilstødende byer har fået tildelt mødesteder, hvorfra de skal gå klokken 16.30 imod Kirkepladsen.

- Vi har gjort, hvad vi kunne for at tænke hele vejen rundt om arrangementet, så det bliver en dejlig oplevelse. Nu er det op til alle de skønne folk på Midtfyn at vise, at de bakker op, og at det kan lade sig gøre at skabe noget særligt sammen - her hvor vi bor. Vi håber, at virkelig mange mennesker vil trække en hvid kjole eller lagen udenpå flyverdragten, købe en billig lyskæde og tage til Ringe og være med, opfordrer Anne Farup.