Vær med: Drengekor giver gratis koncert

Ringe: Vi er ikke alle sammen lige gode til at synge. Men der er ingen af os, som ikke kan synge. Det er korleder Pavel Refsgaard Jensens tanke bag Midtfyns Drengekor, som består af en halv snes friske drenge i alderen 9-13 år.

Han lægger vægt på, at det skal være sjovt at synge; det kan man nemlig også få venner og gode oplevelser af, og drengene synger nogle gange til musikarrangementer og ofte sammen med andre kor.

En prøve på, hvad koret og Pavel Refsgaard Jensen har arbejdet med i denne sæson, kan man få ved afslutningskoncerten i kulturhuset Ringe Stationsbygning onsdag 12. juni kl. 16.30, hvor alle er velkomne.

Koret øver onsdag kl. 16-17 på Ringe Musikskole, og den nye sæson starter 21. august. Der er også mulighed for individuel sangundervisning. Både øvedagene og soloundervisningen er et helt gratis tilbud fra Den Fynske Sangskole. Drenge, der kunne tænke sig at være med, kan kontakte korlederen på telefon 20 88 74 25.