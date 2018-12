Våbenhandlerforening arbejder på højtryk: Kunder må vente på peberspray

Mickael Simonsen er indehaver af Outdoor Fyn, som er et de steder, hvor kunder i det nye år vil kunne købe en peberspray til brug i hjemmet. Det vil ikke være lovligt at bære pebersprayen offentligt, medmindre man har fået en særlig tilladelse af politiet. Arkivfoto: Kurt Rasmussen

Selvom det bliver lovligt at forhandle peberspray med en tilladelse fra årsskiftet, må kunderne i Outdoor Fyn væbne sig med tålmodighed. Ejeren af butikken venter nemlig en vejledning til kunderne.

Selvom det fra 1. januar er lovligt for godkendte forhandlere at sælge peberspray til voksne over 18, er kunderne nødt til at væbne sig med tålmodighed, fortæller indehaver af Outdoor Fyn Mickael Simonsen. - Peberspray kommer ikke i handlen 1. januar, slår han fast og uddyber: - Det er våbenbranchens fornemmeste opgave at sikre, at kunderne får den vejledning, der hører til. Så de er oplyst og ikke kommer galt af sted. Den viden kan han endnu ikke udstyre sine kunder med, da han ikke har en vejledning til, hvordan han skal rådgive sine kunder, som lovgivning kræver. Derudover er det endnu ikke slået fast, hvordan forhandlerne skal transportere pebersprayen fra grossisterne og ud til butikkerne.

Gamle peberspray stadig ulovlige I spidsen for at udarbejde den vejledning, som Mickael Simonsen og andre forhandlere mangler, er Poul Erik Petersen. Han er direktør i Danmarks Våbenhandlerforening, som er brancheforening for de godkendte våbenhandlere i Danmark. Han havde egentlig håbet, at den ville blive udarbejdet af politiet, i stedet har han brugt en del af sin juleferie på at få vejledningen færdig. - Udkastet bliver færdigt og sendt ud i begyndelsen af januar, lyder det fra direktøren. I mellemtiden kan de enkelte jagtbutikker søge Justitsministeriet om tilladelse til at forhandle peberspray. Butikkerne må dog ikke importere pebersprays hjem til Danmark før årskiftet, hvor den nye lov træder i kræft. Og netop den nødvendige tilladelse fra Justitsministeriet er værd at hæfte sig ved, pointerer Poul Erik Petersen. - Det betyder, at forbrugerne ikke kan købe en peberspray i Flensborg og lovligt importere den til Danmark. Hvis der er nogen, der på trods af, at det ulovligt, i forvejen har en peberspray liggende i hjemmet, så vil den stadig være ulovlig efter de nye regler, forklarer han.

Interesserede købere skrives op Ud over at hjælpe folk med julegavekøb i løbet af december måned, har Mickael Rasmussen i butikken Outdoor Fyn også haft besøg af nysgerrige købere, der gerne vil vide, hvornår de kan udstyre hjemmet med en peberspray. - Interessen er meget stor, det er det slet ikke nogen tvivl om. Det er stort. Folk vil kunne forsvare sig i eget hjem. Og det er et ok middel til at pacificere, som politiet også bruger, fortæller han. Gennem politiets træning får betjentene tre timers træning i at håndtere en peberspray. Og der er allerede nu virksomheder, der har tilkendegivet, at de vil udbyde kurser i, hvordan man benytter en peberspray sikkert og effektivt, oplyser Poul Erik Petersen. Det vides endnu ikke, hvad en peberspray kommer til at koste, og de vil kunne fås i flere forskellige størrelser.