VUC i Faaborg: Vi overlever

Faaborg: På Langeland måtte VUC forleden melde ud, at den ikke kan fortsætte til næste år. Men sådan kommer det ikke til at gå i Faaborg, lyder det fra afdelingsleder på HF og VUC Fyn Faaborg, Erling Krebs Sørensen.

- VUC i Faaborg har i dette skoleår 250 kursister i gang med enten en hf, en 9. eller 10. klasse for voksne eller med ordblindeundervisning. Så vi har rigeligt med kursister til, at vi fortsat kan have en velfungerende uddannelses-institution i Faaborg, siger han.

Men på den korte bane er VUC trængt, fordi skolen næste år skal afgive en del elever til den nye FGU-uddannelse, der starter efter sommerferien.

Erling Krebs skønner, at han mister 25-30 af de kursister, der i dag modtager ordblindeundervisning.

- Så truslen for os er her i overgangsperioden, hvor vi skal afgive kursister og får færre indtægter, men vi har stadig de samme udgifter til lokaler. Dem er vi bundet op på de næste par år. Det presser vores økonomi, siger han.

VUC Faaborg håber, at Socialdemokratiet kommer igennem med sit forslag om at give et ekstra tilskud på 50 mio. kroner til VUC på landsplan til hjælp for dem, der står i samme situation som Faaborg.

Erling Krebs Sørensen kender endnu ikke antallet af kursister til næste skoleår, da VUC har en anden optagecyklus end gymnasierne, der jo allerede nu ved, hvor mange elever de får i næste skoleår.

- Vores optag er lige startet, og vi optager helt frem til august måned. Vores forventning er, at vi kommer til at optage nogenlunde det samme antal, som vi har i år, siger Erling Krebs Sørensen.