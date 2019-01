V-politiker om fremtidens skole: - Frivillighed skal være mere poppet

Faaborg-Midtfyn: Hvordan skal de fremtidige skoler i Faaborg-Midtfyn se ud?

Det skal et politisk udvalg, der blev nedsat i efteråret, finde ud af. Med Venstre-politiker Ole Pedersen i spidsen skal udvalget, der består af yderligere tre politikere og tre repræsentanter fra skole- og erhvervslivet, til maj komme med konkrete anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

Ole Pedersen (V) fortæller, at udvalget nu har barberet omkring 20 emner ned til kun fire og netop afholdt den første workshop. Den handlede om, hvordan man kan få flere unge til at lave frivilligt arbejde.

- Vi vil gerne have eleverne fra 0. til 9. klasse stifter bekendtskab med frivillighed, og at det bliver en naturlig del at deltage i lokalsamfundene. Om det er som træner i den lokale sportsklub, når kommunen skal have renset en strand, eller at man tager et spil kort med Fru Jensen på plejehjemmet, det er ikke så vigtigt. Men vi vil gerne have, at eleverne kommer til at smage på det, siger Ole Pedersen.

- Det er ikke så in at lave frivilligt arbejde for tiden. Måske fordi de unge tænker, at man så skal sidde i en bestyrelse med seks gamle mænd. Vi vil gerne gøre det lidt mere poppet, og så kan man måske også tage et par venner med, uddyber han.

De øvrige tre emner, som udvalget arbejder med, handler om demokratisk dannelse, den understøttende undervisning, og om hvordan erhvervslivet kan spille en større rolle i skolen. Fælles for alle emner er, at de skal være med til at fremme trivslen i skolerne.

- Vi har i udvalget kigget i en række undersøgelser, og der kan vi godt se, at et af de steder, vi skal sætte ind, er i forhold til trivslen. Når vi tænker trivslen med ind i de fire emner, så kan vi forhåbentlig også rykke på det parameter, siger han.