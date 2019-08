Uvis fremtid for utæt bygning: Politikere poster ekstra penge i Frølageret i Faaborg

Kendt bygning på havnen i Faaborg er for utæt til, at den kan bruges til udstillingsbrug. Nu vil et flertal af politikerne have den sat nogenlunde i stand, men det er kontroversielt, for om få måneder kommer en samlet plan for hele Faaborgs slagterigrund.

Faaborg: Selv om vi må vente nogle måneder på at få et godt bud på, hvad Frølageret, en af de tiloversblevne bygninger på slagterigrunden i Faaborg, skal bruges til på længere sigt, så går kommunalbestyrelsen nu ind og sikrer, at huset midlertidigt kan bruges til udstillingsbrug af Øhavsmuseet.

Et flertal af politikerne vil poste yderligere godt 1,3 millioner kroner i den utætte bygning. Dermed et der samlet bevilget lidt over 4,1 millioner kroner til Frølageret.

Og det er for meget, mener i al fald Åge Priisholm (DF):

- Min smertegrænse er nået, når vi bliver ved med at skulle sende penge efter den bygning. Vi ved jo reelt ikke, om den bliver stående, eller den skal rives ned, sagde han på tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde - og blev bakket op af sin partifælle Jack Odgaard:

- Det er ikke fordi, jeg har noget imod, at Øhavsmuseet vil bruge Frølageret til udstillinger, man skal vi nu ikke lige vente og se, hvad der kommer ud af den arkitektkonkurrence for slagterigrunden? Vi kender resultatet om få måneder, så lad os vente med at sætte flere penge i det, opfordrede Jack Odgaard.

Heller ikke Søren Clemmensen (K) brød sig om, at sende den tredje bevilling afsted mod Frølageret:

- Jeg vil hellere bruge vores penge på velfærd, sagde han.

Enhedslistens Morten Schjøtt er bange for, om pengene er givet dårligt ud:

- Vi har sat 20 millioner kroner af til Øhavsmuseet, men hvis det viser sig, at bygningen skal bruges til noget helt andet, så skylder vi pludselig Øhavsmuseet de fire millioner kroner, vi har sat i Frølageret, sagde han.

Sådan kommer det ikke til at gå, forsikrede borgmester Hans Stavnsager (S) dog:

- Vi giver pengene efter aftale med Øhavsmuseet, som godt er klar over, at vi trækker bevillingerne ud af det samlede tilsagn på 20 millioner kroner, forklarede han.

Ud over vitaminsprøjtningen på de 20 millioner kroner, som lokalpolitikerne har sat af, kom Øhavsmuseet på finansloven med en bevilling på 13 millioner kroner. Det er penge, der skal bruges på udstillinger, men problemet er, at Frølageret ikke er i særlig god stand. Det skal klimasikres, så de udstillede genstande ikke tager skader, og der skal også laves toiletter.

Det er på den baggrund, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen besluttede bruge pengene, så Øhavsmuseet kan få glæde af en foreløbig femårig brugsaftale.