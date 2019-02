Utroskab og tyveri førte til brud: Derfor måtte jeg bortvise min partner

- Han har taget kontanter fra kassen og puttet dem i sin egen lomme gennem længere tid. Der har været en tydelig systematik i, at omsætning har ligget væsentlig højere i de weekends, jeg har været på vagt, end når han har stået med kassen alene, og det er klare misforhold mellem den omsætning, han har oplyst til personalet, og dén der er bogført, og jeg grebet ham i at stå og rode i min taske, fortæller hun.

- Peter har en evne til at stille sig ved roret, så det ser ud som om, det ham der styret skibet. Men det er personalet, der har rendt rundt i maskinrummet og sørget for, at der overhovedet var et skib. Hvis han havde drevet baren alene, ville den være lukket, for han har ingen økonomisk sans, og han kan ikke kende forskel på, hvad der hans, og hvad der er forretningens, siger Jannie Breith, der netop har begrundet sin bortvisning af Peter Kirkegaard i tyveri fra kassen - og fra hendes personlige taske.

Jannie Breith bekræfter, at hendes navn kom til at stå på bevillingen til baren, fordi Peter Kirkegaard på det tidspunkt havde skattegæld og derfor ikke kunne få en bevilling, og hun afviser ikke, at deres aftale var, at Peter Kirkegaard skulle skrives ind i papirerne, når gælden var indfriet. Den aftale føler hun sig dog løst fra.

Vil være fri for en krig

Peter Kirkegaard afviser pure, at han har taget af kassen, og mener Jannie Breith opfinder sagen for at slippe for at betale ham løn i en tre måneders opsigeselsperiode. Men ifølge indehaveren er der ingen sammenhæng.

Lige nu er det påstand mod påstand. Ville det ikke styrke din troværdighed, hvis du havde meldt Peter Kirkegaard til politiet, når du mener han har taget af kassen?

- Jo, det ville det måske nok, men det er ikke mig, der har ønsket at den sag skulle ud i al offentlighed. Det er ikke mig, der har lagt opslag ud på Facebook, det er ikke mig, der er gået til avisen. Jeg vil faktisk gerne være fri for en krig. Den vil jeg strække mig langt for at undgå, og jeg håber bare, der snart falder ro over det hele.

Peter Kirkegaard siger, det hele bunder i en forkert mistanke om, at han har været dig utro?

- Jeg kan godt skille privatliv og forretning ad. Bortvisningen har udelukkende at gøre med, at han stjal, viste truede adfærd og smadrede ting, da han blev rasende. Men bortset fra det, så er det et faktum, at jeg har taget ham i utroskab. Jeg er klar over, at han nægter det, men det er bare endnu en af de mange løgne, jeg har taget ham i, siger Jannie Breith.