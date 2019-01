Utilfreds med sin løn: Skoleleder på friskole i Faaborg stopper

Faaborg: Den private friskole, Enghaveskolen i Faaborg, skal efter fem år med Lisbeth Bøgehøj Larsen ved roret have ny leder. Skolelederen og bestyrelsen kunne ikke blive enige om løn. Derfor har Lisbeth Bøgehøj Larsen afleveret sin opsigelse. Hun havde sidste arbejdsdag onsdag.

- Vi har været utroligt glade for samarbejdet med Lisbeth, vi har ingen uoverensstemmelser haft med hende. Hun har løftet vores skole i den tid, hun har været her. Vi har bare ikke mulighed for at honorere hendes lønkrav, fortæller formand for skolebestyrelsen Mette Tørslev.

Lisbeth Larsen, 45, bekræfter, at det er spørgsmål om løn, der skilte parterne:

- Jeg har været virkelig, virkelig glad for mit job her, og jeg har nydt samarbejdet med personale, skolekredsen og bestyrelsen. Det er et job, der har givet og lært mig meget, siger hun.

Lisbeth Larsen oplyser, at hun ikke har noget nyt job på hånden, så hun skal altså ud og finde noget andet.

- Hvorfor egentlig stoppe midt i skoleåret. Ville det ikke være naturligt at stoppe til sommerferien?

- Det kan man måske godt sige, men det skyldes jo, at vi fik en uoverensstemmelse om min løn. Det forhandlede vi om ved juletid, og det passede så med et opsigelsesvarsel, så jeg stoppede nu.

- Både forældre og skolekredsen er blevet orienteret om, at du stopper på grund af uenighed om din løn. Hvordan har du med, at alle får at vide, at det er et spørgsmål om løn?

- Man kan sige, at lønforhold er en privat ting, men vi har dog ikke sat noget beløb på i det, vi har meldt ud. Men når det nu er lønnen, det handler om, kan vi jo ligeså godt fortælle det, så folk ikke går og forestiller sig alle mulige andre ting, som det ikke handler om.

Enghaveskolen, der har 210 elever i 0.-9. klasse, har blandt andet fordoblet pladsen i SFO-bygningen og moderniseret klasselokaler for i alt 3,2 mio. kr. og opgraderet sine IT-værktøjer, siden Lisbeth Larsen trådte til for fem år siden.

Nu tager Enghaveskolens bestyrelse fat på at finde en ny skoleleder, mens viceskoleleder Stine Brandt konstitueres som leder.

- Vi er på udkig efter en profil, der kan løfte skolen ud fra vores værdigrundlag, og vi håber, vi kan have en løsning på plads til 1. maj, oplyser skolebestyrelsesformand Mette Tørslev.