Usikker fremtid: Heldagsskolen krydser fingre for flytning

Det spørgsmål får skoleleder på Heldagsskolen i Vantinge Anne Rasmussen en del for tiden, når hun taler med eleverne. Indtil videre må hun svare, at det ved hun ikke.

Ikke nok plads

Det kniber med pladsen på skolen, og det er derfor, den enten skal bygge til eller flytte. Heldagsskolen har elever, der har brug ekstra støtte, og de kommer både fra Faaborg-Midtfyn og fra andre kommuner. Skolen har plads til i alt 42 elever.

- Men i dag er vi oppe på 58 elever, og så får vi snart fem mere i forårs-sfo, siger Anne Rasmussen og tilføjer, at to elever dog samtidig er ved at blive sluset ud i den almindelige folkeskole.

Hun peger på de kvadratmetermæssige fordele ved at flytte til Brahetrolleborg Skole, der er noget større end skolen i Vantinge, og at det giver mulighed for at have alle elever samlet på én gang, men også adskille dem, når der er behov for det.

I et høringssvar fremhæver skolelederen også de gode udearealer i Korinth og bedre parkeringsholdsforhold. I Vantinge bliver eleverne derimod læsset af og på ud til en meget befærdet vej.