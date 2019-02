Usædvanlig bolig: Lykken kom i et samlesæt fra Californien

Erling Vilstrup og Mette Skov Hanfgarn bor i et kuppelformet hus i Grønderup på Sydfyn. De har selv bygget det klimavenlige hus, der er købt som et samlesæt fra USA.

To kupler, en stor og en lille, ligger, som var de skudt op af den våde vinterjord langs den snoede landevej i Grønderup mellem Vester Aaby og Korinth på Sydfyn.I den store kuppel bor Erling Vilstrup, 77, og Mette Skov Hanfgarn, 64, og i den lille er parrets jordvarmeanlæg og Erling Vilstrups sauna. De har selv bygget huset af et samlesæt, de fandt på internettet og fik importeret fra USA. - Det er det første nye hus, vi bygger, men ellers har jeg renoveret tre gamle landejendomme i min tid, fortæller Erling Vilstrup, der blandt andet har været underviser og inspektør på teknisk skole i Viborg. Mette Skov Hanfgarn arbejdede på et forsorgshjem for socialt udsatte og havde ved siden af en klinik med zoneterapi og massage. Parret, der begge stammer fra Fyn, han fra Stige-kanten og hun fra Nr. Broby, boede oprindeligt nord for Viborg, men vidste, at ville tilbage til Fyn, når de ikke længere var på arbejdsmarkedet. - I flere år kørte vi rundt på Sydfyn og kiggede. Jeg har været ude ad samtlige veje fra Assens til Svendborg og ud mod vandet. Hver gang vi fandt noget, kostede det en million mere, end vi ville give. Men så fandt vi den her grund, hvor der har ligget en firlænget gård. Det passede lige til os, fortæller Erling Vilstrup.

Mette Skov Hanfgarn stammer fra Nr. Broby og Erling Vilstrup stammer fra Stige i det nordlige Odense. Parret blev gift i 1991. Foto: Kim Rune

Ligesom Ikea Samlesættet, deres hus kom i, kostede 400.000 kroner og minder langt hen ad vejen om de samlesæt, man kender, hvis man har købt møbler i Ikea. Alle dele er savet til, så de passer i de rette mål, skruerne følger med, og en udførlig manual guider dig gennem byggeprocessen. - Det er sådan set nemt nok at bygge, det tager bare lang tid. Og som han siger, ham, der har tegnet det: Det eneste, man skal bruge, er en hammer, en svensknøgle og en stige, siger Erling Vilstrup, der har bygget det meste selv med hjælp fra familie og venner - og hustruen selvfølgelig. - Erling elsker at lave sådan noget, og jeg gør, hvad han siger. Stort set, smiler Mette Skov Hanfgarn. Det kostede 40.000 kroner at få samlesættet fragtet til Danmark. Det var pakket i en 40-fods container og blev sejlet hertil. Huset var en måned undervejs, og imens kunne Erling Vilstrup og Mette Skov Hanfgarn følge med i, hvor langt det var nået. En decemberdag i 2013 blev containeren sat af på parrets grund. De tømte den og læssede alle dele ind i stalden og tog hjem til Viborg. De var nødt til at vente med at gå i gang med byggeriet, til vejret blev mildere.

En gammel tepotte er blevet foderbræt for havens fugle. Foto: Kim Rune

Klimavenligt byggeri Mette Skov Hanfgarn byggede ofte huler som barn, og de var altid runde. For mange år siden fandt hun en tegning af et hus, Erling Vilstrup havde tegnet, mens han læste på Teknikum i Odense. Det var rundt. De blev derfor hurtigt enige om, at de ville bygge et rundt hus, hvis det kunne lade sig gøre. De havde oprindeligt fundet et tegnet af en færøsk arkitekt, men da det pludselig blev 70 procent dyrere, end de var blevet stillet i udsigt, sprang de fra. De ledte i stedet videre på internettet og faldt over samlesættet fra Californien. Arkitekten bag har solgt lignende samlesæt i 30 år, så i USA må der ligge nogle stykker rundt omkring. Så vidt parret ved, er der kun ét andet hus af den slags i Danmark, og det ligger ved Ringsted. Parret tænkte ikke kun på hyggelige huler, da de valgte, at deres hus skulle være rundt. Klimaet spillede også en vigtigt rolle. - Det har også noget med CO2-udledning at gøre. Der er noget mere at spare på et rundt end på et firkantet hus, forklarer Mette Skov Hanfgarn. - Vi går en del op i bæredygtighed i al almindelighed, så det har fyldt i vores overvejelser. På et rundt hus er overfladen kun 70 procent af et firkantet hus. Det betyder, at der er mindre udstråling, uddyber Erling Vilstrup. Parret valgte at lægge et 40 centimeter tykt lag isolering, der består af træfiberuld. - Men det vigtigste ved huset og det, der gør, at det har et godt indeklima, er, at det er pudset med ler og malet med lermaling, fortæller Mette Skov Hanfgarn. Den del har hun stået for.

Erling Vilstrup har en filosofi om, at han aldrig bliver syg, hvis han går i sauna to gange om ugen og drikker et glas rødvin hver dag. Foto: Kim Rune

Nej til lån Huset er meget tæt og er opvarmet med jordvarme, så det er dejligt lunt, selv på årets koldeste måneder. Og derfor har parret aldrig gang i brændeovnen. Det er simpelthen ikke nødvendigt. Siden de gik i gang med at bygge deres spektakulære og klimavenlige hus, har der været mange forbi for at kigge. Nogle af ren nysgerrighed, andre fordi de selv var interesserede i at bygge et lignende hus. Men parret har oplevet, at kreditforeningerne ikke vil låne penge til den type huse, for "det er ikke et hus". De fik også selv nej, men finansierede huset gennem salget af deres gård i Viborg og et byggelån, de havde fået i banken. - Der er måske to årsager til, at kreditforeningen sagde nej til os. Det ene er vores alder. Og det andet er: "Kan det sælges igen?" siger Mette Skov Hanfgarn, der ærgrer sig over, at kreditforeningerne derved spænder ben for, at der kan bygges flere kuppelhuse i Danmark.

Brændeovnen i stuens karnap har stort set ikke været i brug, for huset er så lunt, at det ikke er nødvendigt at fyre yderligere op. Foto: Kim Rune

Bygget på halvanden dag I påsken 2014, da temperaturerne var blevet mildere, gik Erling Vilstrup og Mette Skov Hanfgarn i gang med at bygge husets skelet. De havde i forvejen fået gravet ud og støbt fundament og gulv. Erling Vilstrups søn og hans venner stod for at bygge konstruktionen. De er alle erfarne klatrere, så det tog kun cirka halvanden dag at bygge den del. - Jeg var overrasket over, at det gik så hurtigt, fortæller Mette Skov Hanfgarn. Efterfølgende gik det store arbejde i gang. Alle krydsfinerpladerne skulle skrues fast, taget skulle sættes op, og der skulle specialfremstilles trekantede vinduer foruden alle de andre detaljer, der tager som regel tager længere tid, end man regner med. Der gik to år, før parret flyttede ind i huset. Det var i foråret 2016. I en periode boede de i en campingvogn og en skurvogn på grunden, mens de byggede. De er stadig ikke helt færdige. For eksempel mangler der fodpaneler, for med et femtenkantet hus tager den slags tid at skære ud og sætte op. - Vi er jo gamle mennesker, så vi skal også huske at slappe af. Vi har holdt to-tre års pause, og nu skal vi i gang igen, fortæller Mette Skov Hanfgarn. - Der er også andre ting, vi gerne vil nå. Det må ikke blive en pestilens, for så holder vi jo op, tilføjer hendes mand.

Erling Vilstrup er bidt af en gal 2CV, og han og hustruen tager gerne på træf og mødes med andre Citroën-entusiaster. Foto: Kim Rune

Ingen lige hjørner Ved at insistere på at bygge et rundt hus har parret ikke ligefrem gjort det nemt for sig selv, for der er stort set ingen lige hjørner i huset, og væggene skråner. Der har Erling Vilstrups fingersnilde og kreative hjerne været en stor fordel, fordi han har kunnet tilpasse byggemarkedernes standardløsninger til et alternativt hus som deres. - Vi har selv bedt om udfordringerne, men har aldrig fortrudt. Det har været besværet værd. Det har givet mange udfordringer, men det er også det, der gør det lidt sjovt, siger Erling Vilstrup. Parret har selv tegnet de tre karnapper med store vinduer, der sikrer en fantastisk udsigt over marker, træer og sø. Derfor gør det heller ikke så meget, at det stort set er umuligt at hænge malerier på væggene, for udsigten skifter jo efterhånden, som året går sin gang. I stueetagen, der måler 120 kvadratmeter i grundareal, har parret entré, soveværelse, badeværelse og stort køkken-alrum. Derudover har de udnyttet den høje loftshøjde til at bygge en cirka 40 kvadratmeter stor hems, der både fungerer som gæsteværelse, kontor og opbevaringsrum.

Trappetrinene er lavet af et gammelt elmetræ, der stod ved parrets gård nord for Viborg. Da træet var gået ud, blev det fældet og savet i mindre stykker. Mette Skov Hanfgarn sørgede for, at barken fik lov at blive på, da Erling Vilstrup skar trappetrinene ud. Han nåede dog at save barken af på et enkelt trin, inden hun nåede at stoppe ham. Foto: Kim Rune

Tid til bilerne Kuppelhuset i Grønderup er langtfra eneste store projekt, parret har kastet sig ud i sammen, siden de blev gift i 1991. - Vores første projekt sammen var en Citroën HY. Den byggede vi om til en autocamper. Jeg lærte at svejse og alt muligt, fortæller Mette Skov Hanfgarn. Parret rejste blandt andet rundt i Europa og Rusland i den hjemmebyggede autocamper. - Vi solgte den, da vi begyndte på det her, fordi vi vidste, at der gik nogle år, hvor vi ikke ville kunne komme ud og køre. Men nu savner vi den, siger Erling Vilstrup. Parret har derfor købt en anden, men mindre, model, som de skal i gang med at bygge om, så de kan komme ud at rejse igen. Bilen står ude i stalden, som var en medvirkende årsag til, at det lige præcis blev i Grønderup, parret slog sig ned. Stalden har nemlig plads til Erling Vilstrups helt store passion: Citroëner. Helst 2CV'er, og helst i sådan en stand, at de kræver en god gang olie og knofedt. Han nyder derfor, at der ikke længere er så meget, der skal ordnes på huset. Det giver mere tid til at pusle rundt i værkstedet, køre ture og tage på træf med andre Citroën-entusiaster. Og selvfølgelig er Mette med.

De fleste af væggene er skrå, så der er ikke mange muligheder for at hænge malerier op. Men som Mette Skov Hangarn siger, gør det ikke noget, for i stedet har de en god udsigt. Foto: Kim Rune

Erling Vilstrup ville oprindeligt have haft glas i stedet for badeforhæng i brusenichen, men da han samtidig ønskede at gøre nichen 10 centimeter større end standardstørrelsen, blev den løsning alt for dyr. Foto: Kim Rune

Planen er at bygge et drivhus i haven. Det skal selvfølgelig også være kuppelformet. Foto: Kim Rune

Figuren i vinduet er en bryllupsgave fra parrets bryllup i 1991. Foto: Kim Rune

Bordpladerne i køkkenet er ekstra brede, fordi både opvaskemaskine og ovn er hævet fra gulvhøjde. Foto: Kim Rune

Modelbilerne, alle Citroëner, har fået lov at stå i en montre i stuen. De rigtige biler står i stalden. Foto: Kim Rune

Den lille kuppel, der rummer jordvarmeanlæg og sauna, hørte ikke med til samlesættet. Den har parret selv tegnet og bygget. Foto: Kim Rune

Erling Vilstrup har lovet Mette Skov Hanfgarn at sætte hegn op rundt om træterrassen, så hun kan solbade ugeneret. Foto: Kim Rune

Det er ikke alle 2CV'erne, der tilhører Erling Vilstrup. Nogle af dem er opmagasineret for venner og bekendte. Foto: Kim Rune

Imens husbyggeriet stod på, efterlod det ikke ret meget tid til, at Erling Vilstrup kunne rode med sine gamle biler. Han glæder sig over at have tid til det nu, hvor huset stort set er færdigt. Foto: Kim Rune

Parret nyder at følge årets gang gennem vinduerne. For et års tid siden så de en hel flok hejrer ved søen. Foto: Kim Rune

Erling Vilstrup er 77 år og Mette Skov Hanfgarn er 64. Foto: Kim Rune

Den gamle stald er fuld af citroëner - især 2CV'er, der er Erling Vilstrups helt store interesse. Foto: Kim Rune

Mette Skov Hanfgarn har netop gennemgået et kræftforløb, men er ved at være færdig med sin behandling. Foto: Kim Rune

Lampen over spisebordet hang oprindeligt i stalden. Det er Erling Vilstrup selv, der har malet den sort. Foto: Kim Rune

Den gamle stamme er fundet i skoven ved Brahetrolleborg ved Korinth. Den tjener ikke noget egentlig formål, men parret synes, at den pynter i stuen. Foto: Kim Rune

Huset er 120 kvadratmeter i grundplan, og hemsen måler cirka 40 kvadratmeter. Foto: Kim Rune

Huset ligger på en snoet landevej i Grønderup mellem Vester Aaby og Korinth på Sydfyn. Foto: Kim Rune

Mette Skov Hanfgarn er glad for at strikke. Foto: Kim Rune

Foto: Kim Rune

Et kig fra hemsen ned i stuen. Loftshøjden er imponerende. Foto: Kim Rune

De øverste vinduer var en del af samlesættet, men parret har selv tilføjet karnapperne og de øvrige vinduer. Foto: Kim Rune

I april 2014 var skelettet netop blevet rejst af Erling Vilstrups søn og hans venner, der alle er erfarne klatrere. Arkivfoto: Morten Rode

Alle dele var skåret ud på forhånd, så skelettet var lige til at samle. Billedet er taget i april 2014. Arkivfoto: Morten Rode

I august 2014 var Erling Vilstrup og Mette Skov Hanfgarn allerede nået langt med byggeriet. Arkivfoto: Roland Petersen

I august 2014 var Erling Vilstrup og Mette Skov Hanfgarn allerede nået langt med byggeriet. Her bliver tagpladerne sat på. Arkivfoto: Roland Petersen

I juli 2015 blev huset isoleret med træfiberuld og de indvendige plader blev sat op. Arkivfoto: Roland Petersen

I juli 2015 blev huset isoleret med træfiberuld. Arkivfoto: Roland Petersen

Samlesættet blev leveret i december 2013, og i april 2014 var skelettet netop blevet rejst. Arkivfoto: Morten Rode

I august 2014 var Erling Vilstrup og Mette Skov Hanfgarn allerede nået langt med byggeriet. De har bygget det meste selv. Arkivfoto: Roland Petersen