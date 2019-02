Tjoh, det ville nok alligevel blive lidt omstændeligt at sidde og rette tidspunktet i 60.000 brochurer - selv om vægterne nu ville være fire om at dele opgaven, efter Christian Donvig blev udlært som vægter sidste sommer og nu udgør Faaborgs vægterteam sammen med Torben Bo Harder, Sten Bo Verner og Klaus Thormann.

"Det er netop gået op for mig, at der er trykt ikke mindre end 60.000 brochurer, hvor der står, at vægterne går klokken 21.00 den kommende sommer. Det betyder, at vi må vente til 2020 med at introducere, at vi fremover går klokken 20.00."

Men det nåede vi aldrig. For blot et par timer senere tikkede der en mail ind fra samme Torben Bo Harder:

Flere børn med

Men den lille detalje med de 60.000 brochurer ændrer ikke ved det faktum, at vægterne gerne vil rykke til klokken 20.

- Vi har det seneste par år overvejet, om det ikke vil være mere brugervenligt og turistvenligt at starte turene klokken 20. Og det har alle fire vægtere givet hånden på, at det kommer til at ske fra næste sommer.

- Da vi i sin tid rykkede fra klokken 22 til klokken 21, kunne vi mærke, at der kom flere børn med. Nu kan vi måske gøre det endnu mere familievenligt. Hvis man for eksempel sidder ude på campingpladsen i Bøjden og lige har overstået noget mad fra grillen, vil det passe fint, at man umiddelbart efter maden tager ind til vægtertur i Faaborg. Og så kan man stadig nå at være tilbage i ordentlig tid, siger Torben Bo Harder.

- Da vi slog det op på Facebook-siden "Oplev vores Faaborg", blev det positivt modtaget. Og med hensyn til mørkets frembrud, er det altså temmelig mørkt og lidt svært at orientere sig, når vi kommer ind i Den Voigtske Gaard i august. Så for alle parters skyld tænker vi, at det kan være en god idé at rykke tidspunktet. Jeg kan sagtens forestille mig, at det bliver en permanent løsning, tilføjer Torben Bo Harder.

Vægtersæsonen starter til sankthans og varer til hen i slutningen af august. I den periode er der som altid hver aften vægtertur af en lille times varighed med start og slut ved Klokketårnet.

Og det bliver altså med start klokken 21 - lige en sommer endnu.