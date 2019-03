Unik billedskat til Byhistorisk Arkiv

Den kendte Faaborg-fotograf Anne Havgaard døde i efteråret. Nu har familien foræret hele hendes omfattende fotoarkiv til Byhistorisk Arkiv, hvor to nye frivillige er gået i gang med et enormt registreringsarbejde.

- De her kasser har vi fået otte af. Og så er der også de to kasser med billeder og negativer dér på bordet.

Anne Havgaard var en kulturpersonlighed i Faaborg, hvor hun sammen med sin mand, Poul Havgaard, i mange år drev butik, værksted og atelier i Bøjestræde. Hun flyttede fra Vejen til Faaborg i 1961, hvor hun indledte sit mangeårige virke som fotograf. Ikke mindst børneportrætter var hendes speciale. I 2013 udgav hun bogen "105 Faaborgportrætter". Poul Havgaard blev kendt verden over for sine smykker. Efter hans død i 2011 fortsatte Anne Havgaard med at drive butikken i Bøjestræde. Anne Havgaard døde 14. september 2018 på hospice i Svendborg. Hun blev 78 år. Butikken i Bøjestræde drives i dag videre af sønnen Kresten, der er billedkunstner. Anne Havgaard efterlod desuden datteren Marie. Hele Anne Havgaards omfattende billedarkiv er nu overdraget til Byhistorisk Arkiv, hvor et stort registreringsarbejde er begyndt.

Billedet af fisker Jens Havløkke fra Lyø, Sabina Stoltz-Andersens stedfar, som var indgangsvinklen til, at hun nu sammen med Dorthe Børre skal i gang med at registrere Anne Havgaards store billedarkiv. Foto: Anne Havgaard

Fantastisk og frustrerende

- Kresten sagde, at vi måtte få det hele. Vi skulle bare selv hente det. Så vi hentede det i en bil og jeg tænkte: "Hold da kæft! Det er jo fantastisk!" Men samtidig var det også frustrerende. For hvordan i alverden skulle vi nogensinde komme til bunds i det? Jeg tror, det er stort set hele Anne Havgaards produktion, der ligger her. Hun har ikke systematisk taget noter, men blot gemt det på negativruller. På en af dem står der for eksempel bare "Jesper og Pernille 1964". Så det er jo spændende, hvad det er. Jeg aner ikke, hvor mange billeder, der er. Men der er "fandme mange", siger Tissel Lund-Jacobsen.

Hvis Anne Havgaards samlede billedarkiv var som en gave fra oven, kom der kort efter endnu én.

- Det lå ikke lige i kortene, at jeg skulle til at bruge en masse tid på Anne Havgaards arkiv. Så jeg registrerede blot, at vi havde fået det og tænkte: "Det når jeg til om nogle år". Men så en dag kom Sabina (Stoltz-Andersen, red.) ind på arkivet i vores åbningstid og sagde, at hun havde været henne ved Kresten Havgaard og spurgt efter et portræt, som hendes stedfar, Jens Havløkke, engang havde fået taget hos Anne Havgaard. Sabina spurgte, om jeg kunne hjælpe, og det kunne jeg ikke umiddelbart. Men jeg lovede at ringe, hvis jeg stødte på billedet, fortæller Tissel Lund-Jacobsen.

- Men så spurgte Sabina, hvad jeg ville sige til, hvis hun selv begyndte at kigge i materialet. "Fint", sagde jeg.

Og sådan gik det til, at Byhistorisk Arkiv nu har fået to nye frivillige, Sabina Stoltz-Andersen og Dorthe Børre, som har fået den specifikke opgave at gå om bord i Anne Havgaards Arkiv.