Politiet fik fat i to unge mænd på 18 og 22 år efter en anmeldelse om skyderi med softgun i Strandgade søndag aften. De er sigtet, men nægter at kende noget til det.

Faaborg: Politiet måtte søndag aften en tur til Faaborg, efter der klokken 21.25 kom anmeldelse om skyderi i Strandgade.

Anmelderen oplyste, at hun og familien var blevet truet med, hvad de i første omgang troede var en rigtig pistol. En ung gut løb forbi dem med en pistol i hånden og op i en lejlighed i Strandgade. Her hang han ifølge anmelderen sammen med to andre unge ud ad vinduerne, hvor de med en softgun skød på to biler og truede med at skyde efter folk på gaden.

- Eftersom de var flygtet ind i en lejlighed, var det ikke svært at finde ud af, hvor de kom fra. Vi fik fat i to unge mænd fra Faaborg på 18 og 22 år, som blev sigtet for at have skudt med softgun på åben gade. Umiddelbart kender de ikke noget til det, men vi er jo ikke færdige med sagen. Noget tyder på, at der var flere til stede i den lejlighed end lige de to, så nu skal vi lige finde ud af, hvordan det hænger sammen, fortæller politikommissær Anders Lundegaard fra Fyns Politi.

Politiet skal ligeledes prøve at få klarlagt, om skyderiet bare skete i kådhed, eller om der kan ligge andre motiver bagved.