Unge rykker sammen om kvæle ensomheden

Faaborg-Midtfyn: Er du i alderen 18-25 år, og føler du dig ofte alene? Eller mangler du andre at dele tanker og følelser med? Så har Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn et gratis og anonymt tilbud til dig.

- Vores nye ungegruppe er for unge, der savner et fællesskab og har brug for hjælp til et boost af selvtilliden og selvværdet. Vi taler om de ting, der fylder i hverdagen, men vi skal også have det sjovt sammen. I ungegruppen møder du forståelse, omsorg og støtte - dels fra tovholderen og dels fra de andre unge i gruppen, fortæller Vivi Birk Nielsen, der er tovholder for den nye gruppe.

Gruppen mødes hver 14. dag i frivilligcenteret på Østre Ringvej 39 i Ringe, men gruppen henvender sig til unge fra hele kommunen.

Vivi Birk Nielsen bor selv i Millinge, og hun vil gerne tage nogle stykker med i bilen, hvis der er unge fra Faaborg-området, der gerne vil være med i gruppen.

Tidspunktet bestemmes af deltagerne. Der kan være fra tre til otte deltagere i gruppen. Hvis der er stemning for det, er der også mulighed for, at gruppen tager i biografen eller på café. De unge bestemmer.

Alle i gruppen har tavshedspligt, så man kan ikke bare fortælle videre til sin kæreste eller venner, hvad der er blevet snakket om i gruppen.

Du kan tilmelde dig ved at ringe eller skrive til Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn på telefon 62 62 22 01 eller forening@frivilligmidtfyn.dk. Så vil tovholder Vivi Birk Nielsen kontakte dig.

Du kan læse mere om frivilligcenteret og de forskellige grupper på www.frivilligmidtfyn.dk.