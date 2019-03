Svanninge: Generationerne mødes på tværs over et godt måltid mad i Svanninge Sognegaard onsdag 27. marts.

Det er Danske Seniorer Svanninge, der har inviteret Svanninge Skoles 6. klasse til at komme og spise sammen med de ældre.

- Det gør vi som led i et sundt seniorliv for på den måde at lære de forskellige generationer at være sammen og forstå hinanden, forklarer Ernst Jørgensen fra Danske Seniorer Svanninge.

Han lover en gang god mormormad til alle - spisningen starter klokken 12.