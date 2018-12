Unge med skrivekløe kan få afløb for den på biblioteket

Ringe: Igen i foråret kan unge forfatterspirer slå rødder på Forfatterlinjen på Ringe Bibliotek.

Forfatterlinjen henvender sig til alle unge i alderen 12-18 år med lyst til at skrive, og hver mødegang er der et oplæg, tid til at skrive og tid til at kommentere hinandens historier. Holdet vejledes af forfatter Pernille Nederland, og undervejs i forløbet får holdet besøg af andre forfattere. Herudover vil der være inspirationsture.

Hvis man sideløbende arbejder på et større skriveprojekt, er der også plads til at få feedback på plot eller karaktertegning. Egen computer medbringes.

Forfatterlinjen har første mødegang efter nytår 8. januar kl. 17-19 på Ringe Bibliotek, og der er åbent for tilmelding hos musikskolen hele året.