Unge fra produktionsskolen får Ringe til at blomstre

- Det er egentlig meget sjovt, fortæller Cheyenne Mina Vesterdal, og presser glødebrænderens spids ned i træet, som afgiver en sødlig, brændt lugt. Under værktøjet er et mørkt "R" ved at tage form, og på skiltet skal der ende med at stå "BRUGSEN". I november sidste år rejste eleverne fra Faaborg-Midtfyn Produktionsskole skilte for at markere en kunstrute gennem Ringe. Kunstruten var en del af foreningen Råderums landsdækkende kampagne: "#Værkdinverden", der gennem november skulle skabe opmærksomhed omkring kunsten i danskernes hverdag. Det var dog ikke meningen, skiltet skulle have en levetid, der var længere end én måned, og derfor var bogstaverne lavet ud af mørk film.

Men byen har taget overraskende godt imod det kreative initiativ, der både viser vej til "udsigten over søen", "kunstbænken" og "kærlighedsstien". Derfor har eleverne på grafisk linje lovet at restaurere skiltene i mere holdbare materialer, så de kan pynte i byen i længere tid.

- Der er en masse mennesker i Ringe, som rigtig gerne vil gøre noget godt for byen for at få den til at blomstre, og vi har haft et rigtig godt samarbejde, fortæller Mette Hesseldahl Laubel, som underviser produktionsskolens grafiske linje.