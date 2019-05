Unge filmspirer til galla i Faaborg

Faaborg: Den røde løber var på plads ved indgangen til Helios, da der onsdag var filmfest med deltagelse af 75 unge filmtalenter fra hele Region Syddanmark.

Over 31 film var med i konkurrencen TheNextFilmFestival, som er Danmarks største åbne filmkonkurrence og filmevent for filmskabere under 21 år, og filmene var opdelt i to alderskategorier nemlig U16 og U21.

Som bedste fim blev kåret "Fucking Natural", der er lavet af 18-årige Elise Kragh fra Sønderborg, som havde hyret lillesøster Melanie (14) ind som skuespiller. Filmen er bygget over et "spoken word".

Bedste film i U16 kategorien blev "3. sal", produceret af et hold fra Lunderskov Efterskole med Kasper Reinhardt Fagård som instruktør.

Fire film fra hver aldersklasse gik videre til finalen i Odense, der ligger den første weekend i september samtidig med Odense Film Festival.

Ud over vinderen gik følgende U16-film videre til finalen: Hulelignelsen (Eva Miladinovic), "Perler på snor", "NUL - TRE: ATTEN" - Maja Steenstrup Hannibal og Louisiana Wiedemann Monberg samt "Det du ser" (Mathias Degn Olesen)

I U21-klassen skal "Fucking Natural" (Elise Kragh), "In the blink of an eye" (Mathias Birch Christensen), "In the blood" (Mathias Birch Christensen) samt "Out of the darkness" (Helena Bendixen) til Odense og dyste med film fra resten af landet.

Ud over at hilse på borgmester Hans Stavnsager blev de unge filmspirer også introduceret til FilmFyn, og de fik et par tips og tricks med på vejen af Ask Hasselbalch, der har instrueret Antboysfilmene samt Skammerens datter.