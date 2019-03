Unge faaborgensere kendt skyldige: Offer troede han skulle dø under voldsorgie på naturlegeplads

27-årig idømt otte måneders fængsel for frihedsberøvelser, grov vold og trusler. 22-årig står til endnu strengere straf, men skal først mentalundersøges

Faaborg: En 19-årig mand troede, han sidste time for var kommet, da han fik en løkke om halsen, blev fastspændt til et træ og udsat for grov afstraffelse en sommernat i juli sidste år på Naturlegepladsen ved Svanninge Bjerge. Her kulminerede et voldorgie begået af to mænd på henholdsvis 22 og 27 år fra Faaborg-området. Den 27-årige blev ved retten i Svendborg mandag idømt otte måneders ubetinget fængsel. Den 22-årige får formentlig en endnu hårdere straf, men han skal først mentalundersøges for at få fastslået, om han overhovedet er strafegnet. Hans synderegister er noget længere end den 27-årige, der ikke tidligere er straffet for vold.

Jeg gik i panik. Dér troede jeg, at jeg skulle dø. Det flimrede for mine øjne, og det næste jeg husker er, at jeg igen lå på græsset og blev sparket i maven. 19-årigt voldsoffer i byretten i Svendborg.

Gik under jorden af frygt Den 19-årige unge mand, der blev udsat for flere tilfælde af vold, anmeldte først overfaldene til politiet 26. september, to måneder efter det seneste overfald på ham var sket.Han var angst for repressalier og gik under jorden efter overfaldet i juli. I dag er han flyttet fra Faaborg-området, og under fraflytningen har han været under behandling for narkotikaafhængighed.



Han har både fysiske og psykiske mén af overfaldene. Han skal blandt andet opereres i næsen, er under psykologbehandling og skal udredes for post traumatisk stress syndrom - afledt af overfaldene.



Han har rejst et samlet erstatningskrav på små 25.000 kr., som retten endnu ikke har taget stilling til.

Den ellers så hyggelige og fredsommelige naturlegeplads ved foden af Svanning Bjerge var skueplads for en grum afstraffelse af en 18-årig, ung mand en julinat sidste år. Arkivfoto: Ole Friis.

Ny vold i prøveløsladelsestid Den 22-årige havde været prøveløsladt i forbindelse med to tidligere voldsdomme i en måned, da han i april sidste år overfaldt den dengang 18-årige unge mand under en batalje, der udspandt sig på Torvets Burger midt i Faaborg. Her sad den den unge mand og spiste sammen med en kammerat, da den 22-årige pludselig kom flyvende ind at døren og uden varsel stak sit offer et knytnæveslag i ansigtet, så han væltede bagover og knækkede ryglænet på et borde-/bænkesæt. Mens hans lå på gulvet fulgte voldsmanden op med flere knytnæveslag mod ansigtet, så offeret blandt andet fik ødelagt næsen og står til operation. Det godt syv timer lange retsmøde i Svendborg gav ikke noget egentlig motiv til overfaldet. Det nærmeste en forklaring retssalen, der var tætpakket af venner til de to tiltalte, hørte, var, at der gik et rygte om, at den dengang 18-årige mand, havde kaldt den dengang 21-årige voldsmand "en bums" overfor tredjeperson, hvad offeret dog afviste, at han skulle have sagt.

Skalle, grov vold og dødstrusler Parterne mødtes igen den 25. juli, og det møde udvikles sig rædselsvækkende for offeret. Ved Svanninge-hallen endte et skænderi mellem den spinkle 18-årige og den 22-årige med, at den 22-årige nikkede ham en skalle. Herefter tvang skallenikkeren og en 27-årig kammerat, deres offer ind i den 27-åriges bil og satten kursen mod Naturlegepladsen ved foden af Svanninge Bjerge. - Jeg vidste godt, hvad der ventede mig, da jeg hørte dem snakke om Naturlegepladsen. Det er dér, hvor man kører hen, når nogen skal afstraffes, forklarede den nu 19-årige, unge mand i retten. På Naturlegepladsen blev han ifølge sin egen forklaring overdynget med slag og spark af de to voldsmænd. Den ene, den 27-årige, viklede ifølge offeret en presenning-strop om halsen på ham og gjorde den fast om et træ. - Jeg gik i panik. Dér troede jeg, at jeg skulle dø. Det flimrede for mine øjne, og det næste jeg husker er, at jeg igen lå på græsset og blev sparket i maven, forklarede han. Efter afstraffelsen kørte gerningsmændende ham til Millinge, og undervejs gav de ham besked om ikke at gå til politiet: - Så får du samme tur igen, og næste gang er det ikke sikkert du overlever, gengav den 19-årige truslen for retten.

Modtog dom på otte måneders fængsel Heller ikke her kom der et krystalklart motiv frem. Retten hørte, at den 27-årige havde ment, at den 19-årige havde lavet en underretning til Faaborg-Midtfyn Kommune om nogle forhold omkring den 27-åriges børn, men også det blev afvist af den 19-årige. Den 27-årige nægtede, at han overhovedet havde været med på straffeaktionen, og sagde at han formentlig havde været hjemme i sin seng, da det skete, men både den 22-årige og den 19-åriges forklaringer naglede ham til gerningsstedet, og den 27-årige endte da også med - efter samråd med sin advokat Birgitte Kirkegaard - at modtage dommen på otte måneders fængsel for grov vold, frihedsberøvelse og trusler. Når den 22-årige ikke fik nogen straf udmålt mandag, så skyldes det, at dommer Gert Holst Matthiesen og hans domsmænd valgte at imødekomme en begæring fra hans forsvarer, Susanne Bundgaard, om at han skal gennem en mentalundersøgelse, der skal vise om han er strafegnet.

Overfaldt også landbrugsskoleelev Er han strafegnet, venter der ham formentlig en endnu hårdere straf, end den den 27-årige fik, for den 27-årige havde ingen lod i overfaldet på burgerbaren i april, og han var heller ikke med, da den 22-årige i den 10. december begik endnu et overfald i Korinth. Her gik det ud over en ung landbrugsskoleelev, som kørte ud foran ven 22-årige i bil i T-krydset ved Spanget og Reventlowsvej. Efter sammenstødet rev den 22-årige bildøren og på sparkede og slog den chokerede landbrugsskoleelev i ansigtet. Den 22-årige, der siden det seneste overfald har siddet varetægtsfængslet, erkendte både slag og spark i alle tre forhold. men ville ikke erkende, at det første offer havde fået en løkke om halsen. For dels vedkommende fandt retten ikke beviserne stærke nok, og der skete frifindelse kvælningstruslen. De øvrige forhold er den 22-årige fundet skyldig i. Den 22-årige har i øvrigt stadig 33 dages uafsonet straf stående "på kontoen" efter sine seneste domme, så der er ikke tvivl om, at anklager Flemming Høj Larsen vil kræve en betydelig, ubetinget fængselsstraf, hvis mentalundersøgelsen godtgør, at den han er egnet til at modtage straf. Der kan gå op til fire måneder, før mentalundersøgelsen er klar, og indtil da skal han fortsat sidde varetægtsfængslet.