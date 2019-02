Ungdomsfilmklub viser film om sygdom og romantik

Ringe: Lørdag 23. februar viser Ungdomsfilmklubben i Ringe Bio to film, hvor sygdom og romantik spiller en central rolle. Det er filmene "Alt eller intet", der vises kl. 18, og filmen "Midnight Sun", der vises kl. 20.

Dramaet Alt eller intet følger teenagepigen Maddy, som på grund af en sjælden sygdom lever et beskyttet liv, hvor hun aldrig forlader sit hjem. Maddy er allergisk overfor alt og har derfor aldrig oplevet at få venner, gå til fester og møde drenge. Hendes liv ændres dog radikalt, da den unge charmerende Olly flytter ind i nabohuset.

I det romantiske drama Midnight Sun lider 17-årige Katie af en sjælden sygdom, der gør, at hun ikke kan tåle sollys. Hun bevæger sig derfor kun udenfor hjemmet om aftenen. En dag møder hun den flotte Charlie, og i løbet af sommeren indleder de to et romantisk forhold. Men der opstår komplikationer på grund af Katies tilstand.

Filmaftenen koster 100 kroner inklusiv pizzaslice samt juice sponsoreret af Rynkeby.