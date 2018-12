Ung voldtægtsmand anholdt og fængslet fem dage efter dom

Faaborg: Fem dage efter en 18-årig mand fra en af Faaborgs oplandsbyer blev idømt et år og ni måneders fængsel for voldtægt af en 15-årig pige, blev han anholdt og fængslet - i den samme sag.

Den 18-årig blev dømt i sagen i torsdags, men her løslod byretten i Svendborg ham frem til afsoningen. Anklagemyndigheden kærede imidlertid løsladelsen til landsretten "af hensyn til retshåndhævelsen" som anklager Klaus Holten Kristensen, Fyns Politi, udtrykker det.

Landsretten gav anklagemyndigheden medhold, og derfor blev den 18-årige anholdt af politiet tirsdag aften og fremstillet i et grundlovsforhør onsdag eftermiddag. Her kunne byretten i Svendborg ikke gør andet end at rette ind efter den højere retsinstans.

Det betyder, at den unge mand skal sidde varetægtsfængslet frem til afsoningen af sin straf - eller til en eventuel anke af skyldsspørgsmålet og strafudmålingen til landsretten.

Drengen nægtede i retten i torsdags, at han overhovedet havde haft sex med pigen ved den pågældende lejlighed, 10. september i år, men der blev fundet spor af den unge mands sæd i pigens vagina, og det fældede ham. Han har ikke tidligere været varetægtsfængslet i sagen.