Ung Faaborg-sejler stormer frem ved EM

Faaborg: Faaborg-sejleren Marie-Louise Harboe satte torsdag sine konkurrenter til vægs ved ungdoms-EM i Europajolle, der foregår i øhavet ud for Faaborg - med Faaborg Sejlklub som vært.

God bådfart og taktisk snilde sendte Marie-Louise Harboe over mållinjen som nummer et i dagens to sejladser, og resultatet betyder, at hun nu er at finde på en samlet andenplads efter tredjedagen. Mesterskabets sidste sejladser afvikles lørdag. Selv er Marie-Louise Harboe både begejstret og lidt overrasket. - Det føles vanvittig godt, men også lidt surrealistisk, for jeg er ikke vant til at sejle så godt og så hurtigt, siger hun og uddyber: - Jeg er bare begyndt at tro mere på mig selv, og jeg forsøger hele tiden at motivere mig selv ved at sige: "Du kan godt, Marie-Louise!" Det er ikke kun Marie-Louise Harboe, der sejler hurtigt blandt danskerne i pigefeltet ved EM. Hele fire danske piger er i top 5, og den imponerende præstation blandt pigerne glæder ungdomslandstræner Frederik Andersen. - Det er et drømmescenarie. Vi har haft meget fokus på at komme godt ud af starthullerne, for det er nøglen til at komme ud og få fri luft og fange det første skifte, siger han. På førstepladsen efter mesterskabets foreløbige seks sejladser ligger spanske Monica Veenhoven, som er 15 point foran Marie-Louise Harboe på andenpladsen. - Spanieren er svær at nå, men det er ikke umuligt, vurderer Frederik Andersen. I drengefeltet er det Jonas Ullmann fra Sletten Bådelaug, som er den bedst placerede dansker på en samlet tredjeplads.