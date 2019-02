Ulykke gjorde Poul Erik lam i benene: Nu er han hoppet op på jernhesten igen

En ulykke for knap fire år siden gjorde Poul Erik Jensen lam i benene, og det skulle man tro ville sætte en stopper for hans store passion for cykling. Men en ny speciel spinningcykel betyder, at han nu igen kan cykle sammen med sit hold - også om vinteren.

Ringe: - Hold kadencen! I en lille mikrofon overdøver instruktør Erik Phillip den ellers høje musik i det tætpakkede spinninglokale i Midtfyns Fritidscenter. Sveden drypper af deltagerne, som skiftevis bliver bedt om at rejse sig fra sadlen og sætte sig ned igen. Den eneste, der bliver siddende under hele træningen, er Poul Erik Jensen - og han er lovlig undskyldt. Den 71-årige Poul Erik Jensen er nemlig lam fra midt på brystet og ned. Hans cykel er heller ikke helt som de andres, for Poul Erik Jensen cykler med armene. Ved at trække i nogle stænger kan han få sine ben til at bevæge sig rundt. Det er godt for både muskler og blodcirkulationen. Den specielle og 30.000 kroner dyre cykel har Midtfyns Fritidscenter købt til Poul Erik Jensen og andre med lignende handicap. Cyklen betyder, at Poul Erik Jensen nu igen er startet på det spinninghold, som han måtte forlade efter sin ulykke.

Disse løb har Poul-Erik gennemført Inden ulykken har Poul-Erik Jensen deltaget i en række cykelløb.I 2007, 2008 og i 2011 cyklede den nu 71-årige cykelrytter med Team Ringe til Paris.



I 2013 kørte han London-Edinburgh-London.



I 2014 cyklede han for Scleroseforeningen i Pyrenæerne.



I 2015 deltog han - som mange år tidligere - i Brangstrupløbet, men en ulykke betød, at han dette år aldrig gennemførte.

Man har ikke lige så mange muskler i armene som i benene, og derfor kræver det faktisk mere at cykle som Poul Erik Jensen. Foto: Kim Rune

Brækkede ryggen Den 20. maj 2015 er en dato, som Poul-Erik Jensen aldrig glemmer. Han skulle køre Brangstrupløbet, et cykelløb han havde kørt sammen med cykelklubben mange år tidligere. Og ikke noget særligt i forhold til, hvor Poul Erik Jensen tidligere havde kørt - for eksempel i de franske bjerge. - Jeg tror, jeg var blevet lidt træt. Så jeg lå lidt på hjul af en anden, forklarer han. Lidt uden for Vester Aaby gik det galt. Poul Erik Jensen stødte lidt til den forankørende rytters baghjul, mistede balancen og styrtede i grøften. Og så lå han dér. - Det føltes som om, mine ben svævede, og at jeg lå på nogle sten. Men der var bare ingen sten. Det viste sig, at Poul Erik Jensen havde brækket ryggen tre steder. - Min kone vidste før mig, at jeg aldrig ville komme til at gå igen. Til at starte med troede jeg ikke selv på det. Det gik først for alvor op for mig, da vi fik at vide, at nu kunne vi godt søge kommunen om at få en kørestol. Den næste måned lå Poul Erik Jensen på intensivafdelingen, og først et halvt år senere blev han udskrevet fra rehabilitering. I dag er han stort set selvhjulpen. - Det er klart, det er en omvæltning, men det handler om at være positiv og ikke se begrænsningerne, siger han.

Erik Phillip er spinninginstruktør og motiverer deltagerne på holdet. På en skærm på væggen kan deltagerne blandt andet se deres kalorieforbræning og puls. Foto: Kim Rune

Godt at komme ud Det er måske også derfor, at det kun tog Poul Erik Jensen to år, før han satte sig op på cyklen igen. Eller "satte" er måske så meget sagt, for Poul Erik Jensen ligger egentlig ned i en speciel cykel, når han kører udendørs. Han er startet op på cykelholdet Team Ringe igen, hvor det sociale betyder alt. Men om vinteren cykler han alene indendørs. Han har et stativ derhjemme, som han kan sætte sin udendørs-cykel i. Men det er ikke helt det samme, som at cykle sammen med andre. Derfor er han glad for, at han med Midtfyns Fritidscenters nye spinningcykel nu kan komme tilbage på sit gamle spinninghold. - Det er godt at komme ud blandt andre, så jeg ikke ender som en sur, gammel mand. Og det er sjovt, at de andre også tør stikke lidt til mig, siger han og henviser til den uformelle stemning i spinninglokalet.

Poul Erik Jensen sætter pris på både motionen og det sociale ved at gå på spinningholdet. Foto: Kim Rune

Den eneste cykel Spinninginstruktør Erik Phillip fortæller, at det lige nu kun er Poul Erik Jensen, som bruger den specielle spinningcykel. Men han håber, at andre med samme handicap, også vil bruge den. - Lige nu er det faktisk den eneste cykel, der er i hele landet, fortæller Erik Phillip. - Men vi vil gerne have sådan en cykel mere til Ringe. Det virker altid bedst, hvis man har en træningsmakker, og det kan godt være grænseoverskridende at starte op på et hold, hvis man ikke er som de andre, siger han. Tilbage i træningslokalet er de 50 minutters spinning ved at være slut. På en skærm forrest kan alle deltagerne følge med i, hvor langt og hvor hurtigt de har kørt. Poul Erik Jensens cykel er dog endnu ikke koblet op, og derfor står der nul kilometer ud for hans navn. - Poul Erik har slet ikke lavet noget, lyder det et sted bag fra. - Ingen har da overhalet mig i dag, svarer Poul Erik Jensen kækt igen. Hans cykel står nemlig allerforrest i lokalet.