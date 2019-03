Uhørt stort kommunalt tilskud

Lokaldebat: En lokal forening, Vores Faaborg og Egn, der efter min mening er helt uden betydning for vi almindelige Faaborg-borgere og -indkøbere har i deres sidste regnskabsår haft et forbrug på cirka 550.000 kroner, heraf 43.000 kroner i egne kontingenter, resten i kommunale penge.

Havde de ikke været for uegennyttige bestyrelsesmedlemmer og koordinator havde vi nok kaldt det for nepotisme. Jeg mener, det er uhørt med et så stort kommunalt tilskud, især i en tid, hvor vi må spare mange andre steder.

Et tiltalende handelsliv afhænger først og fremmest af positive og servicemindede butiksindehavere, hvad vi også har, og derfor handler vi lokalt.

Et aktivt erhvervsliv gennem cirka 50 år i det private erhvervsliv har lært mig ovenstående - konsulenter og rådgivere er gode hjælpere oveni, men ikke afgørende.