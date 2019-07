Ideerne vælter utrætteligt over hinanden hos den berømte skulptør Keld Moseholm, der gerne står op midt om natten og går over i værkstedet, når inspirationen kalder.

Dyreborg: Keld Moseholm bruger et øjeblik på at overveje, om han vil vise sit værksted frem. Herinde er den udprægede orden og sirlighed, der ellers præger Knoldborgvej 1, afløst af kreativt kaos, og man ser skaberprocessen i alle dens faser, fra skitse til skulptur, overalt på borde, hylder og vægge.

En varmepumpe sørger for at regulere temperaturen i rummet, da voks, et materiale Keld Moseholm arbejder meget i, ellers bliver blød på en varm sommer som den sidste.

- Først skal jeg få ideen ned på papir, og her ligger stabler af ideer. Nogle dukker op og forsvinder hurtigt, for så at dukke på igen, måske år efter. Nogle gange skal man ad utrolig store omveje for at komme til det enkle, og når man så ser det, kan man ikke forstå, at det skulle være så svært, beskriver Keld Moseholm.

Dagen før interviewet har han fået en container hjem med to store bronzeskulpturer, der har været udlånt til Australien. Den ene, Kagerullen, har han lavet i forskellige udgaver. Den forestiller mange, små tykke mænd, der bliver rullet flade af en kagerulle. Måske en samfundsmæssig kommentar, men det lader Keld Moseholm være op til beskueren.

- Når folk morer sig over dem, griner de også af sig selv, og humoren er vigtig for at komme videre.