Udviklingsplan for Fremtidens Forstad skydes i gang

Faaborg: Faaborg-Midtfyn Kommune har netop afsløret vinderne af de to arkitektkonkurrencer i Fremtidens Forstad i Årslev-Sdr. Nærå. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal udarbejdes en udviklingsplan med afsæt i vinderprojekternes hovedgreb.Udviklingsplanen skal lægge en klar strategi for, hvad det er for en udvikling, der ønskes og i hvilken rækkefølge de forskellige elementer sættes i gang. En udviklingsplan skal blandt andet være styrende for det fremtidige grundsalg samt rækkefølgen på de fremtidige prioriteringer af de ønskede investeringer i infrastruktur og institutioner. Udviklingsplanen skal samtidig være så fleksibel og robust, at det er muligt at tilpasse planen til samfundsmæssige konjunkturer, ændringer i familiestrukturer, ny viden om bæredygtighed med videre. Borgmester Hans Stavnsager (A) ser frem til at få en tydelig udviklingsplan for den videre udvikling i Årslev-Sdr. Nærå:- Vi har nu to flotte vinderprojekter for henholdsvis en ny bæredygtig bydel og en samlende bymidte. Med udviklingsplanen får vi på én gang skabt et politisk prioriteringsredskab og en tydelig udviklingsretning for investorer og potentielle tilflyttere.På Byværkstedet kan borgerne komme og høre om de to vinderprojekter, følge udviklingen og ikke mindst være med, når der skal sættes midlertidige aktiviteter i gang som en del af byudviklingen. Byværkstedet har åbent onsdag 28. november kl. 15-17.30 og onsdag 12. december kl. 15-17.30.