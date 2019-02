Udvider produktionen: Alt flasker sig for Faaborg Pharma

Faaborg: Håndværkerne er stadig i gang med den sidste finish, men inden længe kan den nyrenoverede 730 kvadratmeter store lagerhal på Markedspladsen i Faaborg tages i brug. Lokalerne, der ligger klos op og ned af Faaborg Pharmas nuværende lokaler, har stået tomme i mange år og har senest huset bowlingcenter og biografsale. Med opgraderingen bliver der i den nye hal plads til 1000 paller med cremer og salver fra Faaborg Pharmas produktion.

- Lige nu går alt i vores retning, og vi er nødt til at fremtidssikre. Vi udvider produktionen ind i vores nuværende lagerfaciliteter, og derfor skulle vi finde et alternativ. Det er optimalt for os at have lagerpladsen tæt på, da transport et andet sted hen både vil koste penge og tid, siger apoteker Sten Grønved, der er direktør for Faaborg Pharma.

I slutningen af maj ankommer en pakkerobot - en investering til 1,5 million kroner - der kan pakke 5000 tuber i kasser i timen.

- Det ville tage to mands arbejdskraft at udføre det samme i hånden, og det er rigtig hårdt arbejde. Så det er godt for arbejdsmiljøet med sådan en robot. Men det gør os også mere konkurrencedygtige. At vi producerer mere for færre lønkroner, siger Sten Grønved og understreger, at ingen kommer til at miste deres arbejde på grund af robotten.

- Jeg forventer tværtimod, at vi kommer til at ansætte i løbet af 2019. I 2018 producerede vi 800.000 enheder (flasker og tuber, red.), og i 2019 kommer vi til at runde en million.